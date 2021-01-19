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США готовят наказание непокорным: "Фортуна" первая в очереди
19 января 2021, 02:35 • 148 • Политика
США планируют расширить санкции против "Северного потока - 2" на российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца. "Владелец судна, российская компания "КВТ-Рус", вероятно, потеряет доступ к финансовой системе США и рынку Северной Америки", - пишут немецкие СМИ.
Уже 19 января США введут санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занимающегося строительством газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании. Также санкции будут применены против владельца корабля, сообщает газета немецкая Handelsblatt.
По данным издания, власти США уже уведомили Германию и других европейских партнёров проекта "Северный поток - 2" о расширении ограничений в рамках закона "О борьбе с врагами Америки при помощи санкций". В Берлине считают применение экстерриториальных санкций США незаконным.
- пишет Handelsblatt.
Напомним, что США включились в борьбу с "Северным потоком - 2", когда газопровод был достроен уже примерно наполовину. Проект угрожает планам американцев продавать в Европу сжиженный газ, так как российское голубое топливо более конкурентно по цене и более стабильно с точки зрения способа доставки. Кроме того, по мнению ряда политологов, для Вашингтона это дело принципа, показать, кто главный в Европе. Именно этим эксперты объясняют тот факт, что США начали противодействовать завершению проекта "Северный поток - 2", когда он уже практически завершён.
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