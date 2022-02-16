США готовят большое арктическое наступление. В Совбезе раскрыли план американцев

Власти США готовят большое арктическое наступление, чтобы потеснить Россию на Крайнем Севере. В Совбезе России раскрыли план американцев по захвату региона.

Об этом в среду рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. По его словам, военные США разработали стратегию по усилению своего военного влияния в Арктике.

Для этого американцы разворачивают в Баренцевом море дополнительные эсминцы, собираются построить к 2027 году три тяжёлых ледокола, создать пункты базирования ВМС в Арктике, а в перспективе - сформировать практические дивизии, пишет "Российская газета".

Отметим, что США уже давно проявляют внимание к Арктике. Штаты сильно беспокоят успехи России в освоении данного региона. У Москвы уже есть база в Арктике, единственный в мире ледокольный флот, а также перспективный Северный морской путь.