США готовы забыть про Сирию: Reuters сообщил о готовности полного вывода американских войск

США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. Информацию о том, что Соединённые Штаты Америки готовы забыть про САР, закрыть сирийскую кампанию, сообщает агентство Reuters.

США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. Об этом со ссылкой на американские официальные лица сообщает агентство Reuters.

Как говорится в сообщении, вопрос о закрытии сирийской кампании, выводе американских войск обсуждается руководством США. Отмечается, что вывод будет осуществлён после завершения кампании по освобождению сирийской территории, захваченной террористической группировкой - запрещённой в РФ ИГИЛ.

При этом ранее новости о том, что США намереваются свернуть контингент в САР, собщила турецкая сторона. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон рассматривает возможность вывода войск из Сирии? напоминает РИА ФАН.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Анкары, отметил, что вывод американских войск из Сирии стал бы сенсацией при условии, что сейчас на севере страны находятся от двух до четырёх тысяч военных из США.