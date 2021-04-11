США готовы воевать с Россией до последнего украинца. Колонка Голоса Мордора

Готовится ли Украина к войне? Да, хотя скорее готовится не она, а ее готовят. На самом деле на Украине не так уж много тех, кто верит в реальный успех боевых действий, особенно в случае если их придется вести с Россией.

Бравурных заявлений доносится много. В социальных сетях появляются посты с фотографиями «политических украинцев», которые с оружием в руках «приглашают Путина в гости». Даже Леонид Макарович Кравчук, бывший член КПСС и знаток коммунистической идеологии, достал из-под дивана ружье Германа Геринга, чтобы отстреливаться от «российских оккупантов». Символичнее сложно придумать, правда? Украинский генералитет тоже бьет копытом: мол, мы сильны, мы непобедимы, только приказ дайте. Политик Олег Ляшко обещает не останавливаться на границах Украины и России и непременно взять Москву, а потом по примеру Наполеона сжечь Кремль. И я уверен, что в случае чего-то серьезного все эти замечательные люди на самом деле не остановятся на границе. Только на другой — польско-украинской. И будут драпать до самой Варшавы.

Да, идиотов, которые хотят реальной войны, причем именно с Россией, не очень много. Но проблема в том, что это самые видные политики Украины, известные журналисты и блогеры, лидеры общественных мнений. Вместе с тем они прекрасно отдают себе отчет, как основная часть народа относится к возможной войне. И некоторые называют 75% населения Украины пятой колонной, которая в случае чего без проблем «покорится агрессору».

Наверное, 75% — сильно преувеличено. Все-таки антироссийская пропаганда на Украине работает превосходно, мозги успели промыть очень многим. Причем даже в тех регионах Украины, где всегда были сильны пророссийские настроения, которые Украиной можно было назвать только условно. Но все равно процент тех, кто не хочет никакой войны и безумно устал от того, что происходит в стране, огромен. Эти люди и голосовали за Зеленского именно потому, что надеялись на перемены, на мир; надеялись, что страна возьмет иной курс — не тот, который был при Порошенко. Но Зеленский обманул свой народ, что для каждого президента Украины в общем-то — вполне обычное дело.

А хочет ли войны сам Володимир Зеленський? Мне кажется, нет. Он все прекрасно понимает. Просто Зеленский — человек очень трусливый и слабый. Я допущу, что на самом деле он хотел перемен, когда избирался президентом. Но попал как кур в ощип. Зеленскому просто сказали: или ты делаешь то, что мы тебе скажем, или с тобой случится что-то неприятное. И подтвердили эти слова нацистскими группировками, которые при всей своей малочисленности способны на очень многое. Зеленского просто вынудили продолжать курс того же Порошенко, а кое в чем — даже своего предшественника и превзойти. Но это не отменяет того, что и сам Зеленский — человек очень мелкий, нечестный и непоследовательный.

Хотят ли войны сами украинцы? Какая-то часть — да. Далеко не большинство, но часть все равно внушительная. Люди, отлично обработанные пропагандой, замотивированные «лидерами общественного мнения», возможно, имеющие от «нового порядка» какие-то весомые профиты. Не хочет войны примерно такая же по численности часть украинцев. По самым разным причинам. Многие из них убеждены, что воевать с Россией — это историческая ошибка, другие прекрасно понимают, что потенциальная война может принести Украине огромные бедствия — от личных трагедий до фактического краха государства.

Еще одна — самая большая — группа населения вообще никак не думает о войне. Они выживают как могут. Выживают в стране с угробленной экономикой, стране, задавленной эпидемией коронавируса, в стране с непомерными коммунальными платежами и регулярными «подарками» от правительства в виде повышений этих платежей. Им совсем не до войны, которая идет вроде бы далеко, в Донбассе, и их не коснется. Но они ошибаются: коснется обязательно. Воевать придется их детям. Замотивированные нацики в окопах и танках в Донбассе — лишь некая «элита», готовая на множество ролей — карателей, надсмотрщиков, заградительных отрядов. Нациков не очень много — всю войну они не потянут. Для войны нужно «пушечное мясо», а это — простые украинские пацаны и мужики, призванные на войну со всех уголков Украины. Те, кто не хочет воевать, тем более погибать за тех, кто довел жизнь простых украинцев до нынешнего состояния. Да, возможно, у них тоже промыты мозги, но они не готовы ложиться костьми на поле боя. Сообщения о случаях массового дезертирства уже появляются, а в случае начала боевых действий дезертирство и вариант «Пишите, мамо, сразу у плен!» будет достаточно массовым.

Если этого не понимают «политические украинцы», то прекрасно понимают их кураторы из США, толкающие Украину на войну. Да, они отлично понимают катастрофические последствия такой войны для Украины, но тем не менее натравливают Украину на Донбасс и даже на Россию. В этом есть простая логика — американцам нужна война как таковая вне зависимости от ее исхода. Единственное, что они хотят, — чтобы разрослась кровавая рана на границе с Россией. Американцы мечтают, чтобы в эту войну втянулась и Россия. Тогда им будет куда проще осуществлять санкционное давление, закрыть тему «Северного потока — 2» и решить множество геополитических задач.

Ради этого американцы готовы воевать с Россией до последнего украинца. Им кажется, что пушечного мяса очень много, оно тупое и безвольное. Но согласятся ли с этим те украинские парни и взрослые мужики, когда увидят, что их попросту привели на бойню, как какой-нибудь скот? Если война и начнется, то очень многое будет зависеть от простого украинского народа, наверно, впервые после получения Украиной так называемой независимости.