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США готовы применить военную силу в Венесуэле: Трампа призвали "не торопиться"

28 января 2019, 10:09  •  202 • Политика
Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа "не торопиться", рассуждая о военном вторжении американцев в Венесуэлу. Однако, как уточняют СМИ, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в республике.
Издание Axios опубликовало у себя недавний разговор, который состоялся между сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и президентом США Дональдом Трампом. В частности, речь зашла о сценарии военного вторжения в Венесуэлу, где происходит попытка госпереворота.
Сенатор призвал Трампа "не торопиться", объясняя, что использование военной силы в Венесуэле "может оказаться проблематичным".
"И он сказал: "Ну, я удивлен, ты же хочешь везде вторгнуться", - цитирует СМИ ответ Трампа.
Однако, США готовы применить военную силу в Венесуэле. По словам Грэма, это будет возможно в том случае, когда на карту будет поставлена национальная безопасность Америки.
"Я не хочу везде вторгаться, я хочу использовать вооруженные силы только тогда, когда наши интересы национальной безопасности находятся под угрозой", - пояснил сенатор.
Да и сам глава Белого дома дает четкое понимание того, что Вашингтон готов рассмотреть "все варианты".
Издание же, уверяя, что "нет никаких признаков того, что администрация президента США планирует вторжение в Венесуэлу", также напоминает, что Трамп уже имел военные виды на республику. Он уже намеревался агрессивно выступить против режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще летом 2017 года. И упоминал о военном решении. Тогда помощникам Трампа удалось его отговорить.
Напомним, ранее в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру признали в США, Канаде, Грузии и еще ряде стран.
В Испании, Франции, Германии, под эгидой демократии, фактически в ультимативной форме поставили действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро условие по организации выборов на должность главы государства, указав, что иначе признают лжепрезидента Хуана Гуайдо лидером республики.
Россия настаивает на легитимности действующего президента Николаса Мадуро, а в Кремле ситуацию в республике назвали "попыткой узурпации власти" и указали на недопустимость вмешательства извне третьих стран в суверенные дела государства.

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