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США готовы повторить сценарий MH17: военный эксперт увидел опасность для России

20 сентября 2021, 13:35  •  127 • Политика
Военный эксперт предупредил об опасности поставок США на Украину новых систем ПРО. Украина может повторить трагедию "Боинга" MH17 в небе России.
Украина может получить от США вооружение, которое будет представлять серьёзную опасность для пассажирских самолётов России. Как подчёркивает военный эксперт Владимир Орлов, США могут обновить украинскую систему ПВО-ПРО и передать Киеву современные американские комплексы. Об этом говорится в обращении конгресса к Пентагону после принятия военного бюджета на 2022 год.
По словам военного аналитика и эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, у США есть два современных противоракетных комплекса, в первую очередь ЗРК Patriot. По словам эксперта, при этом эффективность этой системы неоднократно подвергалась сомнению, особенно после ударов хуситов из Йемена по нефтяным вышкам в Саудовской Аравии.
Орлов уверен: "Если США поставят подобные системы на Украину, то это особо ничего не изменит".
Однако США могут отправить на Украину другую систему - THAAD, тогда это окажет серьёзное влияние на геополитическую стабильность в регионе. Комплекс THAAD может использоваться не только как ПРО, но и как оружие против незащищённых гражданских самолётов. Наличие у Киева такой системы может спровоцировать повторение трагедии с малайзийским самолётом MH17 в 2014 году.
"Радиус действия этих систем будет заходить достаточно глубоко на территорию России. Это затронет вопросы безопасности нашей гражданской авиации. Неизвестно, как Украина сможет применить эти системы. Мы уже видели, как они сбили малайзийский Boeing", - заявил Орлов изданию ПолитРоссия.
Ранее гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, который при крушении Boeing-777 в 2014 году потерял двоих детей, всё списал на нумерологию.

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