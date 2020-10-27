США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

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Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Белый дом готов оказать Украине содействие в воплощении проекта "Крымская платформа", под которым подразумевается "возвращение" полуострова в административный состав Незалежной. Такое заявление сделала временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в ходе диалога с замглавы внешнеполитического ведомства Незалежной Эмине Джапаровой.

В ответ Киев выразил благодарность за оказание помощи украинской стороне. Позиция Белого дома в Крымском вопросе, заявили в МИД, является "твердой и непоколебимой".

В ходе встречи Джапарова заявила, что главная цель "Крымской платформы" – согласование единой политики международного сообщества по непризнанию полуострова как части РФ, отмечается на сайте украинского МИД.

О "Крымской платформе" стало известно еще летом 2020 года. Тогда кабмин Украины заявил о намерении пригласить на форум глав Франции, ФРГ и Штатов. Желание поучаствовать в платформе выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эмине Джапарова заявила, что Киев выступил за проведение "Крымской платформы" в рамках Тюркского союза. В беседе со СМИ, однако, замминистра не стала делиться подробностями такого решения, так как соответствующего законопроекта пока никто так и не увидел.