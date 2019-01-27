США готовы передать Талибану власть в Афганистане

Появились утечки о якобы договорённостях представителей США с представителями движения «Талибан» о том, что американцы из Афганистана уходят, оставляя эту страну во власти тех, кого ещё недавно уничтожали как террористов

Автор:

Покровский Александр

Пока не ясно, насколько верная эта информация. Но насколько можно верить агентству Reuters (а ему верить нужно с опаской – были прецеденты, когда авторитетное агентство выступало в роли пропагандистского рупора английского режима), вскоре США передадут Талибану полномочия по ведению борьбы с терроризмом в Афганистане.

Кстати, Талибан в России запрещён до сих пор, так как считается террористической организацией.

Условия передачи Афганистана

Согласно приводимой в СМИ информации (а сведения об этом со ссылкой на Reuters приводит действительно авторитетное агентство ТАСС), США и Талибан уже согласовали основные принципы вывода американских войск из Афганистана.

Первое: американцы уйдут в течение 18 месяцев. И не просто уйдут, а эвакуируют также военные базы, сопутствующую инфраструктуру, вывезут военную технику. То есть – не оставят правительству в Кабуле.

Второе, что касается правительства. По данным Reuters, которое, впрочем, ссылается на источник среди талибов, участвовавших в переговорах США в столице Катара Дохе, по поводу судьбы действующего руководства Афганистана продолжается торг. Талибан, который в соответствии с договорённостями с Вашингтоном точно получает места в правительстве, пока что считает деятелей нынешнего правительства национальными предателями. И не просто не готов делить с ними как коллаборантами и пособниками интервентов кресла в будущем кабинете, но и требует выдать их, что называется, головою.