|
США готовы объявить войну России, чтобы "спасти Европу"
13 марта 2018, 13:09 • 390 • В мире
Пентагон назвал Россию основной угрозой в Европе.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил сегодня, что основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия.
"Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США", - цитирует генерала издание National Interest.
По словам Скапаротти, в настоящее время военные США изо всех сил стараются выработать несколько вариантов, которые в дальнейшем пригодились бы для защиты Европы от якобы "русской агрессии". Как отмечают авторы материала в журнале, в число таких вариантов входят и сценарии военных действий.
Подпишитесь на нас
390
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 марта 2018, 21:24
|
11 марта 2018, 09:09
|
07 марта 2018, 23:54
|
11 марта 2018, 15:39
|
07 марта 2018, 07:39
|
12 марта 2018, 00:08
|
08 марта 2018, 09:24