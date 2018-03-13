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США готовы объявить войну России, чтобы "спасти Европу"

13 марта 2018, 13:09  •  390 • В мире
Пентагон назвал Россию основной угрозой в Европе.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил сегодня, что основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия.
"Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США", - цитирует генерала издание National Interest.
По словам Скапаротти, в настоящее время военные США изо всех сил стараются выработать несколько вариантов, которые в дальнейшем пригодились бы для защиты Европы от якобы "русской агрессии". Как отмечают авторы материала в журнале, в число таких вариантов входят и сценарии военных действий.

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