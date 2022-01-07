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США готовы обсудить с Россией вопрос ухода американцев из Европы - СМИ

07 января 2022, 22:50  •  75 • Политика
США готовы обсудить с Россией вопрос ухода американских солдат из Восточной Европы, сообщают американские СМИ.
Представители США могут изучить в рамках переговоров с Россией вопрос сокращения американского военного присутствия на территории Восточной Европы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
В частности, речь идет о сокращении числа военных учений, которые нервируют Москву. При этом американцы считают, что для пересмотра численности контингента в Европе будет недостаточно отвода подразделений ВС России от границы Украины.
NBC добавляет, что Вашингтон также подготовил дополнительный поек "военной помощи для Киева". Кроме того, на переговорах с Москвой может быть поднят вопрос о базирующихся в Калининградской области ракетных комплексах Искандер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия - НАТО. Однако альянс не готов отказаться от планов по дальнейшему расширению.

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