США готовы обсудить с Россией вопрос ухода американцев из Европы - СМИ

США готовы обсудить с Россией вопрос ухода американских солдат из Восточной Европы, сообщают американские СМИ.

Представители США могут изучить в рамках переговоров с Россией вопрос сокращения американского военного присутствия на территории Восточной Европы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, речь идет о сокращении числа военных учений, которые нервируют Москву. При этом американцы считают, что для пересмотра численности контингента в Европе будет недостаточно отвода подразделений ВС России от границы Украины.

NBC добавляет, что Вашингтон также подготовил дополнительный поек "военной помощи для Киева". Кроме того, на переговорах с Москвой может быть поднят вопрос о базирующихся в Калининградской области ракетных комплексах Искандер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия - НАТО. Однако альянс не готов отказаться от планов по дальнейшему расширению.