|
США готовы к соглашению с "Талибаном": "Не каждый день супердержава идет на унизительный договор" – эксперт
03 сентября 2019, 05:09 • 69 • В мире
В Дохе завершился девятый раунд переговоров между США и запрещенным в России афганским радикальным движением "Талибан". По словам американского представителя по Афганистану Залмая Халилзада, стороны наконец смогли почти приблизиться к подписанию соглашения. "Не каждый день супердержава идет на унизительный договор", - прокомментировал военно-политический эксперт Борис Рожин.
По словам американского дипломата, соглашение, которое, скорее всего, будет подписано в ближайшее время, после того, как он проведет консультации в Кабуле, поможет "сократить насилие и позволит афганцам сесть за стол переговоров для обсуждения устойчивого мира и территориальной целостности Афганистана".
Переговоры по этому вопросу между США и запрещенным в России"Талибаном" продолжались больше года, однако к каком-то компромиссу стороны смогли пройти только сейчас.
В соответствии с соглашением, о котором идет речь, США обязуются в течение 135 дней вывести с афганской территории основную часть своего военного контингента. На первом этапе будут эвакуированы пять военных баз США, а также 14 тысяч военнослужащих и подрядчиков.
Таким образом, зона, находящаяся под контролем у "Талибана" заметно увеличится. Дело в том, что без поддержки США и НАТО афганская армия не сможет оказать существенного сопротивления талибам.
Со своем стороны "Талибан" обещает, что постарается изыскать возможность провести переговоры с правительством Афганистана, а также обсудить вопрос прекращения огня. Тем не менее, серьезных обязательств представители радикального движения на себя не берут.
Однако стороны "ударили по рукам". При этом талибы очень мило улыбались. Их пресс-служба выступила с заявлением, в котором говорилось, что договоренности, которые были достигнуты в Дохе, позволят прекратить иностранное вторжение в Афганистан.
Эксперт напомнил о том, что с президентом Афганистана "Талибан" вести разговоры не намерен. По мнению талибов, но "просто американская марионетка". Поэтому о том, что соглашение практически подписано, афганское правительство будет просто уведомлено, то есть, поставлено перед фактом.
Стоит отметить, что президент Афганистана Ашраф Гани ознакомился с документом, который показал ему представитель Трампа на этих переговорах. Теперь этот документ должен подписать Дональд Трамп, который давно искал возможность развязаться с этой войной, которая уже давно проиграна американцами.
"Прекрасные" люди из "Талибана", которые вели переговоры с представителем США и жали ему руку – теперь часть будущего Афганистана. Теперь уже почти официально, констатирует Борис Рожин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2019, 09:24
|
27 августа 2019, 07:24
|
28 августа 2019, 18:54
|
27 августа 2019, 17:09
|
01 сентября 2019, 20:39
|
01 сентября 2019, 14:09
|
27 августа 2019, 10:24