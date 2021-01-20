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США готовы брать Крым? "Прорыв" русских ПВО назвали началом "большого конфликта"

20 января 2021, 20:45  •  384 • Политика
США готовы брать Крым? "Прорыв" русских ПВО в Чёрном море, о котором написали СМИ, назвали началом "большого конфликта": "Он может быть, а может и не быть". В целом военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что в прессе слишком серьёзно отнеслись к очередным манёврам НАТО вблизи российских границ.
Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался о недавних манёврах НАТО над акваторией Чёрного моря. По данным СМИ, США и их союзники выбрали данный район для учений с целью оценки военного потенциала России в Крыму.
Согласно информации Air Force Magazine, западными военными, в частности, был отработан "прорыв" российских средств ПВО. Так, тестировалось использование ракеты AGM-158 JASSM по условным целям потенциального врага.
Шурыгин объяснил в комментарии для Царьграда, что пресса слишком серьёзно осветила данные манёвры Североатлантического альянса. В действительности это не более чем стандартные учения, которые проходят по десятку раз за год.
Это своего рода вращивание Украины в структуру НАТО. Оценка обороноспособности Крыма в этом случае - скорее, хорошая проверка для нас. Потому что мы тоже наблюдаем за ними, анализируем их действия, отрабатываем наведение. Их разведка, конечно, тоже смотрит, что у нас включается, работает. Речь об оперативном военном деле, которое само по себе не значит ровным счётом ничего. Если же собирать всё воедино, то это подготовка обеих сторон к большому конфликту, который может быть, а может и не быть, - считает специалист.
Заявления о "прорыве" российских систем ПВО он назвал "журналистскими домыслами". Собеседник "Первого русского" пояснил, что если бы в действительности имели место подобные действия или попытки западных сил, потерь с обеих сторон было бы не избежать.
Прорыв ПВО возможен только ценой уничтожения целей противника либо того, чтобы быть уничтоженными самим. Поэтому ни о каком реальном даже подходе к нашим берегам или вторжении в наше воздушное пространство и речи не шло. Соответственно, перед нами пример искусства журналистского заголовка, - подытожил Шурыгин.

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