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США готовы брать Крым? "Прорыв" русских ПВО назвали началом "большого конфликта"
20 января 2021, 20:45 • 384 • Политика
США готовы брать Крым? "Прорыв" русских ПВО в Чёрном море, о котором написали СМИ, назвали началом "большого конфликта": "Он может быть, а может и не быть". В целом военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что в прессе слишком серьёзно отнеслись к очередным манёврам НАТО вблизи российских границ.
Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался о недавних манёврах НАТО над акваторией Чёрного моря. По данным СМИ, США и их союзники выбрали данный район для учений с целью оценки военного потенциала России в Крыму.
Согласно информации Air Force Magazine, западными военными, в частности, был отработан "прорыв" российских средств ПВО. Так, тестировалось использование ракеты AGM-158 JASSM по условным целям потенциального врага.
Шурыгин объяснил в комментарии для Царьграда, что пресса слишком серьёзно осветила данные манёвры Североатлантического альянса. В действительности это не более чем стандартные учения, которые проходят по десятку раз за год.
Заявления о "прорыве" российских систем ПВО он назвал "журналистскими домыслами". Собеседник "Первого русского" пояснил, что если бы в действительности имели место подобные действия или попытки западных сил, потерь с обеих сторон было бы не избежать.
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