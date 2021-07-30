США готовится бросить Украине кость: депутаты Незалежной потирают ручонки

В Конгрессе США поддержали законопроект по увеличению финансовой помощи Незалежной. На то она у нас и Незалежная, да?Судя по информации, которую опубликовало посольство Украины в США, всего в 2022 году на финансовую помощь Незалежной планируют выделить не менее 481,5 миллионов долларов. Это действительно больше, чем в этом году, но всего на 28,5 миллионов долларов. В масштабах государства это лишь символическая прибавка, которая даже скорее поправка к инфляции.Не исключено, кстати, что таким образом Америка пытается чуть-чуть сгладить углы после того, как опрокинула Украину с «Северным потоком-2». Мол, не переживайте вы так, вот мы вам «премию» за неудобства выдадим. Но это не точно, ведь для вступления в силу законопроект все-таки надо еще согласовать, американский Сенат должен его одобрить, а президент США подписать. Так что может быть и не будет никакой надбавки к помощи, а Украина уже радуется.Хотя их радость тоже понять можно, ведь в Киеве эту «прибавку» все равно разворуют, и если в масштабах государства сумма довольно скромная, то в масштабах украинских политиков сумма и правда завидная.