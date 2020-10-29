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США гарантировали безопасность Белоруссии - Лукашенко
29 октября 2020, 16:05 • 186 • Политика
Минск и Вашингтон обменялись опасениями в свете последних событий в республике и вокруг нее
Белоруссия готова реагировать на внешние угрозы, Запад не сможет ее захватить. Об этом президент республики Александр Лукашенко предупредил госсекретаря США Майкла Помпео.
По словам белорусского лидера, у него с Помпео сохраняются теплые отношения. Поэтому, когда тот позвонил на прошлых выходных, Лукашенко счел необходимым предупредить "по-дружески":
"Если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины, (…) – мы будем отвечать",
– рассказал Лукашенко, назначая новых помощников по Минску и Брестской и Гродненской областям в четверг, 29 октября. Помпео, по его словам, "заверил, что этого не может никогда быть и не будет".
Впрочем, слова американского дипломата не очень-то успокоили белорусского лидера. Он подозревает, что "натовцы" просто так не успокоятся. И если угроза со стороны Украины и Литвы минимальна – одна занята собственным проблемами, а у другой нет армии, то полякам "нужна вся Беларусь", передает "БелТА".
В связи с этим Лукашенко призвал коллег не расслабляться, особенно на западном направлении. Но подчеркнул, что ничего у Польши и НАТО не выйдет: белорусы погибнут, но страну не сдадут, уверен президент.
Ранее в Минске сообщили о неожиданных кадровых перестановках в силовом блоке и о назначении новых помощников главы республики.
Госсекретарь США Помпео позвонил в Минск накануне срока истечения ультиматума, выдвинутого белорусской оппозицией. Эксперты увидели в этом сигнал, что Вашингтон решил не сбрасывать Лукашенко со счетов. Тем более что даже после реальной угрозы лишиться власти он не отказался от многовекторной политики ради создания Союзного государства.
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