США формируют военную составляющую холодной войны с КНР

Конец августа – начало сентября были отмечены новыми антикитайскими усилиями администрации Трампа на военно-дипломатическом направлении. С этой точки зрения интересен очередной доклад Пентагона о военном развитии КНР и связанных с этим изменениях в области безопасности, вышедший в первых числах сентября.

Главная мысль доклада сводится к выводу о том, что «Пекин будет стремиться к созданию к середине века вооруженных сил, равных или в некоторых случаях превосходящих США». За этим последует утрата Вашингтоном военного превосходства в АТР и способность противостоять здесь Китаю.

Особую тревогу в Вашингтоне, как явствует из документа, вызывает тот факт, что КНР уже установила паритет с США по отдельным видам вооружений, а в некоторых областях, которые относятся к основе военной мощи США, превзошла их.

Фото: REUTERS Jason Lee

В докладе утверждается, что у КНР уже больше кораблей и подводных лодок – 350, в том числе 130 крупных надводных боевых кораблей, в то время как ВМС США по состоянию на начало 2020 года насчитывает примерно 293 корабля. НОАК располагает более чем 1250 баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования (БРПЛ) с дальностью действия от 500 до 5500 километров, тогда как арсенал Пентагона (не считая межконтинентальных баллистических ракет) не превышает 600 ракет с дальностью от 70 до 300 км.

Судя по докладу, Китай создал интегрированную эшелонированную систему ПВО и располагает «одним из крупнейших в мире контингентом передовых дальнобойных зенитных ракетных комплексов, включая российские С-300, С-400» и, собственно, китайского производства.

Общий вывод доклада таков: если стратегическая цель военного развития КНР и сопровождающая её военная модернизация останутся без внимания, это будет иметь «серьёзные последствия для национальных интересов США и безопасности международного порядка, основанного на правилах» (т. е. на сугубо американских эгоистических представлениях о международном порядке).

Откликаясь на доклад Пентагона, Гарри Казианис, видный американский эксперт, старший директор Центра национальных интересов (Никсоновский центр), в статье с характерным названием «Гегемония США может закончиться завтра роем дешёвых китайских ракет» развивает идею принципиальной переориентации оперативных концепций армии США на военные действия с сопоставимыми по силе противниками, имея в виду Китай и Россию.

Проблема в том, что многочисленные войны США с повстанцами и террористическими группами атрофировали у американской армии тактические и иные навыки боевых действий с сопоставимым или равным по силе противником. Но, как утверждается в статье, ситуация здесь меняется и за последние несколько лет «оперативные концепции, такие как воздушно-морской бой и значительное увеличение военных расходов, заложили основу для того, чтобы Америка могла заново научиться сражаться в спорных военных условиях».

Беспокойство Казианиса вызывает тот факт, что Китай развивает свои вооружённые силы с конкретной целью «свести на нет военную ценность американских баз в регионе». Базы США на Окинаве и далее вплоть до Гуама в середине Тихого океана «теперь находятся в зоне досягаемости китайских ракетоносцев». Эксперт обращает внимание на то, что в докладе этот факт осознан как вызов и занимает «центральное место в стратегическом мышлении Пентагона».

Особое беспокойство в США вызывают боевые возможности китайских ракет среднего радиуса DF-21D и DF-26B, которые считаются "убийцами авианосцев". А авианосные ударные группы как раз являются основой военного присутствия США в АТР. Минобороны США 28 августа опубликовало даже заявление с критикой военных учений НОАК в Южно-Китайском море, которые сопровождались учебными стрельбами этими баллистическими ракетами.

По мнению Пентагона, такие учения, т. е. отработка Китаем защиты собственных границ, «ещё больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море».

Фото: REUTERS US NAVY

Китайская Global Times отреагировала на критику Пентагона констатацией, что «США превращают Южно-Китайское море в геополитическую арену и морскую линию фронта для подавления Китая... НОАК не будет стрелять первым выстрелом, но DF-21D и DF-26B могут быть вторыми».

Таким образом, судя по всему, США делают упор на размещение ракет среднего радиуса действия вблизи КНР, чтобы сократить до критически минимального их подлётное время к целям на территории Китая, размещение систем ПРО для нейтрализации китайского ракетного ответа, создание военных баз вокруг КНР на новых территориях. Фактически США, выйдя из ДРСМД, копируют в общем ту же схему ракетно-ядерного противостояния против КНР, которую они внедряли против СССР.

Создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе сети перекрёстных союзов для сдерживания Китая с явным упором на военную составляющую служит, по сути, выполнению перечисленных задач. Пока приоритет отдаётся «союзу четырёх» из Австралии, Японии, Индии и собственно США в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии.

По замыслу Вашингтона, он должен стать ядром будущего азиатского НАТО, что на днях подтвердил замгоссекретаря США Стив Бигун: « Это реальность, что Индо-Тихоокеанский регион фактически лишен сильных многосторонних структур. У них нет ничего от стойкости НАТО или Европейского союза... Поэтому, безусловно, там есть запрос формализовать в какой-то момент подобную структуру». Бигун особо напомнил, что первоначально НАТО имел только 12 членов по сравнению с его 27 сегодня. Таким образом, «четвёрка», по его мнению, может начать со скромных притязаний, а далее «расти в своём членстве».

Пока результаты этой деятельности для Вашингтона весьма неоднозначны.

Система Aegis Ashore. Фото: Kyodo / REUTERS

Например, в июне Япония решила прекратить планы развёртывания разработанной США системы противоракетной обороны Aegis Ashore. В Совнацбезе Японии идут дебаты об альтернативных вариантах сотрудничества с США по системам ПРО. В данный момент США и Япония обсуждают вопрос развёртывания баллистических ракет средней дальности в Японии, о чём, в частности, шла речь 29 августа на встрече министров обороны США и Японии на военной базе США на острове Гуам.

На переговорах главы Пентагона Эспера и госсекретаря США Помпео в конце июля с их австралийскими коллегами Линдой Рейнольдс и Мэрисом Пейном американцы получили «три нет» от Австралии: нет постоянному присутствию американских войск на австралийской земле; нет часто заявляемому желанию Вашингтона построить большую военно-морскую базу США на западном побережье Австралии для выхода ВМС США не только на север – в Южно-Китайское море, но и на запад – в Индийский океан; нет американскому плану размещения ядерных ракет средней дальности в Австралии в качестве противодействия Китаю.

И в целом Канберра рассматривает выход США из договора о РСМД в августе прошлого года как ошибку. Максимум, на что соглашается Австралия, это совместные с США военные учения и поставки вооружений.

В начале сентября США предприняли антикитайский демарш, рассекретив гарантии безопасности Тайваню, данных ещё администрацией Рейгана. Гарантии содержат обещания Вашингтона Тайбэю не устанавливать дату прекращения продажи оружия Тайваню, не проводить предварительных консультаций с Пекином по вопросу такой продажи и не консультироваться по вопросу пересмотра закона об отношениях с Тайванем, который является основой политики США в отношении острова. По этому закону Вашингтон обязуется «помочь Тайваню защитить себя» и является его главным поставщиком вооружения.

Главный ответственный в Госдепе за Восточно-Азиатское направление Дэвид Стилуэлл уточнил недавно, что «наши отношения с Тайванем не являются подмножеством наших двусторонних отношений с КНР», имея в виду материковый Китай, что фактически является явным нарушением принципа «одного Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: REUTERS Mike Segar

Фоном этой военно-дипломатической активизации США в АТР стали новые ограничения в отношении китайских дипломатов в Соединенных Штатах, о которых 2 сентября объявил госсекретарь США Майк Помпео.