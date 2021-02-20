США это не касается. Британцы по газу заговорили словами Кремля

Британцы заговорили словами Кремля, отвечая на очередной американский выпад по газу. Они чётко дали понять Вашингтону: США это не касается.

Британское издание Express опубликовало комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова касательно попыток США сорвать проект "Северный поток - 2". Официальный представитель Кремля отметил, что газопровод нужен для обеспечения энергобезопасности Европы. И при этом подчеркнул, что вопросы европейской энергетики США никоим образом не касаются.

Пресс-секретарь российского лидера посоветовал американским политикам больше времени уделять решению внутренних проблем. К примеру, проблеме обеспечения теплом и электричеством штата Техас, который завалило снегом, пишет Nation News.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз заявил об "опасности" проекта "Северный поток - 2" для Европы. По его словам, введение газопровода в эксплуатацию позволит России использовать энергетические ресурсы для "политического давления на Европу".

Впрочем, сами США осуществляют политическое давление на Европу и без дешёвого газа. Вашингтон ввёл санкции, под которые может попасть любая европейская компания, имеющая хотя бы опосредованное отношение к "Северному потоку - 2". Власти Германии неоднократно выражали протест и требовали от американских партнёров прекратить вмешиваться во внутреннюю политику Европы. Однако Вашингтон продолжает санкционную политику под предлогом "защиты" европейцев.