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США: Если закрыть глаза, то Ту-160 становится не так страшен

14 декабря 2018, 23:09  •  84 • В мире
Посол США в Колумбии применил для спасения от болезненной правды тот же прием, что постоянно использует Киев: чтобы уйти от неприятной действительности, применяй самую гротескную ложь. Может быть, кто-то и поверит
Автор:
Покровский Александр
Есть такое выражение: «Его покусали такие-то». Имеется в виду перенос на «покусанного» неких свойств «таких-то» с очевидной аллюзией на перенос бешенства от больных собак.
После высказывания посла США в Колумбии Кевина Уитакера тут же возникает ощущение, будто его покусал больной киевский режим. Точно так же как там, в стране зараженного бешенством пиара, при столкновении с неприятными фактами Кевин Уитакер брызнул слюной, говоря о российских Ту-160 в Венесуэле. Прилетевшие туда русские стратегические бомбардировщики, заявил он в радиоэфире Колумбии, не несут угрозы, потому что слишком стары.
Самолеты этого возраста не являются провокациями — они реально из музея, — бухнулся он в спасительную ложь, как под подушку при угрозе папы позвать дюдюку (или чем там пугают американских непосед). — Мы заметили наличие этих российских бомбардировщиков 1980-х годов. Я не знаю, какова их цель. Очевидно, в том, что русские прибыли с бомбардировщиками, содержится послание.
Пиар выше фактов
Речь, как видим, настолько же бессвязна, сколь и бессмысленна. И этим как две капли воды напоминает слюнявый пиар киевского режима, который, похоже, полностью убежден в том, что набором слов можно как минимум запрятать неприятную реальность. А то и победить ее.
Что значит «содержится послание»? Ну разумеется, если в страну, которую американцы два века считали своим задним двором, прилетают стратегические бомбардировщики стратегического противника, это содержит «послание». И от того, что могучий разум посла США не разгадал, в чем оно, его прозрачная ясность не становится менее прозрачной.
Что значит «мы заметили бомбардировщики 1980-х годов»? Если уж быть точным, то Ту-160 был спроектирован еще в 1970-х. Серийное производство началось в 1984 году. Но в 1990-е годы тогдашний президент России Борис Ельцин по настоятельному «совету» американских «друзей» остановил выпуск этих машин. И возобновлен он был уже в 2007 году, причем в модернизированном варианте. А с 2017 года производится еще одна модернизация — до версии Ту-160М.

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