США ещё покажут России в Арктике! Если найдут что показать

Автор:

Александр Цыганов

Есть такое не очень культурное выражение – "брать на понт". Несмотря на происхождение из уголовной лексики, смысл его понимают все. Но, быть может, министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт (Kenneth Braithwaite) происходит из рафинированных интеллигентов, что краснеют, как завещал русский писатель, даже от слов, "совпадающих с ласковым прозвищем попугая". И потому сам не вник в то, что сказал. А сказал он вот что…

"Соединённые Штаты заявляют о своём праве делать это"

Вы увидите, что военно-морской флот снова будет более постоянно действовать за Полярным кругом,

– заявил Брейтуэйт журналистам в Вашингтоне. Демонстрируя непонятную, на первый взгляд, уверенность в преддверии ухода на покой той администрации – Трампа, при которой он работает морским министром. Но это только на первый взгляд кажется странным. Потому что на деле Брейтуэйт комментировал новый документ по арктической стратегии ВМС, который, в свою очередь, продолжил выпущенный в декабре доклад по стратегии Tri-Service, включающей также планы по Корпусу морской пехоты и Береговой охране. Основной смысл: американские корабли "примут более напористую позицию в наших повседневных операциях" по всему миру.

Более напористую, отметим. Отметим и лексику: всё это нацелено "против китайского и российского авантюризма".

Авантюризма! Интересно, что он имеет в виду?

В рамках этой стратегии, по словам Кеннета Брейтуэйта, Военно-морской флот США начнёт регулярно плавать "вблизи российских претензий на территории во всё более свободной ото льда Арктике, бросая вызов давлению Москвы на Крайнем Севере".

Сказано корявенько, конечно, но смысл этого заявления министр с готовностью осветил ещё раз:

Это примерно та же ситуация в Южно-Китайском море, когда мы смотрим на свободу судоходства и способность действовать в международных водах, Соединённые Штаты заявляют о своем праве делать это.

Все леди делают это. И США. "Там, где морские пути, открытые в Северном проходе, становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнёрам свободу судоходства", - нагло объявил американец. Потому что, дескать, мы видим, что некоторые из конкурентов считают, что определённые водоёмы принадлежат им. Ну, международное сообщество признаёт, что это международные воды, и мы будем действовать там.

Впрочем, наглость тут же получила характерную оговорку:

И вот о какой более напористой роли мы говорим. Это более смелое позирование, которое мы считаем своим правом и нашей обязанностью, честно говоря, как доминирующей военно-морской силы в мире.

Странная откровенность, но так и сказано: "That’s the more bold posturing". Возможно, парень хотел сказать "позиционирование", но получилась прямо оговорочка по Фрейду. Потому что, кроме позы, американскому флоту просто нечего показать в Арктике.

Преимущества и недостатки

Разумеется, военные лучше всех понимают, что в современной войне – не в нынешнем технически мирном времени, а в настоящей "горячей" войне – судьбу её и мира будет решать ядерное оружие. Но те же военные всегда меряются потенциалами.

Старина Брейтуэйт может демонстрировать сколь угодно напористые позы. Факты, однако, говорят о том, что при любой попытке навязать России в Арктике свою волю вооружённым путём США окажутся в катастрофически беспомощном состоянии.

Наше самое сильное преимущество в этом районе – наши подводные силы, – объявил он. И вновь странно пояснил: – Вот почему вы видели в будущей структуре военно-морских сил акцент на постройку до 70-80 подводных лодок в ближайшие годы, что почти вдвое превышает число в 48 находящихся в настоящее время на флоте.

Это да – это, признаём, они могут. Правда, учитывая, что в США вовсю идёт обвал экономики и нищают люди, здесь могут возникнуть трудности. Но, с другой стороны, полагаться на это нельзя: как показывает история – и последние события в США, ответом на подобного рода вызовы в варварском мире Запада становится фашистская диктатура. Открытая террористическая диктатура в Америке вполне может стать фактом. И тогда производство вооружений получит мощнейший толчок. Ибо предыдущие примеры западных фашистских диктатур ясно показывают: единственный способ консолидировать экономику, а заодно отвлечь народ от осознания своей нищеты – объявить внешнего врага и устроить с ним быструю победоносную войну.

Но что бы ни творилось в Вашингтоне, от географии Америку ничто не освободит. Чтобы спокойно патрулировать территорию подо льдами Арктики, нужно в эту самую Арктику зайти. Потому что, в отличие от России, нормальных военно-морских баз там у США нет. Нет даже глубоководных портов на Аляске, где можно было бы хотя бы обслуживать и ремонтировать подводные и надводные корабли. Особенно подводные: на глубинах в 50-100 метров, характерных для Северного морского пути, где американцы грозятся навести "международное право", атомная субмарина просто вынуждена будет ползать по дну. Или чиркать рубкой по подводной части ледяных торосов.

А серьёзная база в Арктическом регионе у США только-только начинает возрождаться. В планах. И то это относительная Арктика: ожидается возобновление функционирования военной базы на острове Адак в архипелаге Алеутских островов. А оттуда невозможно пройти в Арктику незаметно мимо острова Ратманова в Беринговом проливе. Это же касается и другой предполагаемой передовой военно-морской базы – в порту Ном на Аляске. Но он, мягко говоря, мелковат для подлодок – его только углублять намереваются до 40 футов, т.е. 13 метров. За полмиллиарда долларов, да.

Остаётся грозным подлодкам только заходить на патрулирование через Баренцево море, но там – там весь русский Северный флот на страже стоит…

Кто кого

А у русского флота в Арктике имеется 31-я дивизия подводных лодок – атомных ракетоносцев. Это, правда, не для патруля – ни шесть "Дельфинов" проекта 667БДРМ, ни два "Борея" проекта 955. Они для уничтожения Америки. А вот 11, 18 и 24-я дивизии подводных лодок способны на всё. В том числе и на охоту за вражескими подлодками.

В надводных силах Северного флота основную роль играет 43-я дивизия ракетных кораблей – мощь в составе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", атомных крейсеров "Пётр Великий" и "Адмирал Нахимов", ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", эсминца "Адмирал Ушаков". Кое-что в ремонте, в модернизации, но это временно. Это ударная мощь, а конкретно против врежеских атомарин назначена работать 4-я бригада противолодочных кораблей.

Кроме кораблей в составе СФ – 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк, 279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, 830-й отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк.

Плюс ПВО в составе 1-й и 3-й дивизий противовоздушной обороны, плюс береговая ракетная бригада из четырёх дивизионов "Бастион" и "Бал". Которые достают, на минуточку, объекты НАТО в соседней Норвегии.

Наконец, в составе СФ имеются сухопутные соединения: 200-я отдельная мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада, 80-я отдельная мотострелковая бригада и 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты. А также подразделения спецназначения, включая три отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

А что у США в этом регионе?

У них здесь есть объединённое командование Вооружённых сил США на Аляске (ALCOM). Входит в объединённое Тихоокеанское командование. В структуре ALCOM – сухопутные войска в виде двух бригад 25-й пехотной дивизии и бригады тыла, ВВС, представленные 11-й воздушной армией, базирующиеся на двух авиабазах, и… И всё. Флота нет.

Флота нет! Есть только катера службы Береговой охраны.

И два ледокола. По техническому и функциональному состоянию – полтора. Против пятидесяти, как сами американцы печально вздыхают, русских. Включая такую милоту, как "Иван Папанин" из серии "патрульных кораблей ледового класса" проекта 23550 с управляемым ракетным вооружением. Водоизмещением в два фрегата – 8500 тонн, немногим меньше американского крейсера типа "Тикондерога". И способен пробивать себе путь во льдах толщиной до 1,7 метра. Вопрос: долго ли сможет прятаться от такого корабля подо льдами американская подлодка, пытающаяся что-то доказать в акватории русского Севморпути?

И это если не говорить об абсолютно гражданских – конечно, до серьёзного вооружённого конфликта – новых ледоколах типа "Арктика". Для которых вообще не осталось – по нынешним потеплевшим условиям – непосильных льдов в Северном Ледовитом океане. Этакий большой противолодочный… ледокол. Водоизмещением на четверть больше "Петра Великого"!

Вот потому и называется то, что заявил американский флотский министр, "понтами". Потому как всё очень просто. Либо ты собрался воевать всерьёз – и тогда готовь бункер для себя и могилу для всего человечества. Либо ты готов попробовать проскочить по СМП в августе, по свободной ото льда воде, надеясь на снисходительное великодушие противника, разумно решившего не устраивать всемирного армагеддона из-за детского баловства глупого варвара.

Но и в том и в другом случае трудно отделаться от ощущения, что перед нами не ответственный министр мировой державы, а дешёвый гопник из подворотни.