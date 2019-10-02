«США ещё не представили всех материалов дела»: что известно об аресте россиянина в Испании по запросу Вашингтона

Защита россиянина, арестованного в Испании по запросу США, будет добиваться изменения меры пресечения, чтобы он дожидался суда на свободе. Об этом RT заявила адвокат подсудимого Елена Таранова. По её словам, Соединённые Штаты ещё не представили все материалы дела, а потому говорить о наличии политической составляющей пока рано. Юрист также отметила, что её подзащитный не жалуется на условия содержания, однако испытывает некоторые трудности из-за того, что персонал тюрьмы практически не говорит по-английски. Ранее стало известно, что в аэропорту Валенсии был задержан гражданин РФ. По сообщениям СМИ, в Соединённых Штатах его обвиняют в интернет-мошенничестве.

В Испании по запросу США арестован гражданин РФ Александр К. Его задержали 20 сентября в аэропорту Валенсии, куда он прилетел вместе с гражданской женой и семилетним сыном. Как сообщила местная газета Las Provincias, сотрудники Национальной полиции Испании заранее планировали операцию по задержанию россиянина. Арест проводился на основании международного ордера, выданного властями США.

Перед судом об избрании меры пресечения Александра доставили в отделение полиции, где его допросили и осмотрели багаж. По данным местных СМИ, россиянина подозревают в «интернет-мошенничестве и манипуляциях с поддельными документами».

В свою очередь, адвокат Александра Елена Таранова сообщила RT, что её клиент пока не давал разрешения на разглашение выдвигаемых в его адрес обвинений, но категорически отрицает свою причастность к вменяемым ему преступным действиям.

«Мы до сих пор не получили всех материалов дела. Сейчас стоит вопрос об экстрадиции Александра в США. Соединённые Штаты ещё не представили полностью экстрадиционное дело в соответствии с теми требованиями, которые указываются в двустороннем соглашении США и Испании», — пояснила юрист.

Таранова добавила, что Соединённые Штаты обязаны представить материалы дела об экстрадиции в течение 45 дней. По словам юриста, она также направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения для своего клиента, однако судья ещё не вынес официального решения.

«Вчера я встречалась с прокурором по данному процессу, пока прокуратура не согласна поддержать моё ходатайство об изменении меры пресечения, но решение будет выносить суд. Мы просили, чтобы до судебного процесса Александр находился на свободе, настаивая, что до суда он не попытается скрыться от правосудия», — сообщила Таранова.

Ребёнок Александра, который на момент задержания в аэропорту Валенсии был вместе с отцом, сейчас со своей матерью. Гражданская супруга арестованного россиянина осталась в Испании, где арендовала квартиру, и намерена находиться в стране до вынесения официального решения по вопросу экстрадиции.

По данным Елены Тарановой, с момента задержания Александра уже дважды посещали российские дипломаты. Пока россиянин не предъявлял никаких претензий по поводу условий его содержания под стражей и не жаловался на состояние здоровья.

Единственная проблема: в тюрьме, где содержат Александра, почти никто не говорит по-английски, из-за этого общение затруднено.

«Александра уже посещали российские дипломаты, встреча состоялась практически сразу после задержания, 21 или 22 сентября, по-моему, даже два раза. Дипломаты выполнили свои функции, посетили его, с ним пообщались», — отметила Таранова.

Юрист затруднилась сказать, является ли дело в отношении её подзащитного политически мотивированным — об этом можно будет судить после того, как сторона защиты ознакомится со всеми материалами дела. При этом Таранова не исключила наличия политической составляющей в деле против Александра.

«Естественно, мы не будем сбрасывать этот момент со счетов по той причине, что политическая составляющая может быть одним из оснований отказа в экстрадиции. Естественно, как адвокат я буду использовать все возможности для защиты интересов моего клиента. Думаю, что наличие политической составляющей в деле смогли бы определить в том числе российские дипломатические службы. Мы надеемся на поддержку со стороны России», — сказала адвокат.

Она напомнила, что в некоторых других экстрадиционных процессах Россия заявляла о своём протесте и направляла Соединённым Штатам официальный запрос с требованием отмены экстрадиционного запроса. Однако пока непонятно, будет ли Москва работать в этом направлении в случае с Александром, уточнила Таранова.

Ситуация с арестом россиянина Александра К. в Испании — не первый случай задержания гражданина РФ за границей по запросу США. В ноябре 2018 года RT писал о задержании москвича Антона Богданова в аэропорту Пхукета на основании международного ордера, направленного Вашингтоном властям Таиланда. Россиянин, приехавший на тайский курорт в отпуск, был арестован по обвинению в хакерской деятельности и краже американской госсобственности в размере $1 млн.