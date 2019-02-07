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США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона неприемлемо

07 февраля 2019, 00:54  •  63 • Политика
США не исключают возможность создания третьей базы ПРО. В Пентагоне признались, что приемлют принципов ограничения вооружений, если дело касается самих США.
Власти США раздумывают над созданием третьей базы противоракетной обороны. Её планируют разместить в восточной части страны, но окончательное решение до сих пор не принято. Такой информацией поделился заместитель главы Пентагона Джон Рудна.
В ходе своего выступлении в Гудзоновском институте в Вашингтоне он прямым текстом заявил, что США не приемлют принципов ограничения вооружений, если дело касается их самих. В этой связи рассматривается вопрос о создании новой базы ПРО.
"Мы продолжаем изучать возможность создания третьей базы ПРО на востоке страны, но решение об этом до сих пор не принято", - сказал замглавы Пентагона.
Стоит отметить, что идея создания третьей базы ПРО появилась у США ещё в 2013 году. На это были выделены десятки миллионов долларов, однако в итоге Пентагон заключил, что строительство третьей базы нецелесообразно.
В настоящий момент США располагают двумя базами ПРО. Одна находится на Аляске, другая в штате Калифорния. Обе были созданы под предлогом защиты от ракетного нападения КНДР, причем задолго то того, как Северная Корея сумела создать баллистические ракеты и ядерные боеголовки к ним.

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