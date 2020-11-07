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США ещё глубже окопались в Сирии: Рядом с нефтяными полями появилась новая военная база
07 ноября 2020, 20:15 • 79 • Политика
США укрепляют новую военную базу на северо-востоке Сирии. Её основали прямо напротив позиций правительственных войск Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где находятся нефтяные поля.
Военные США в Сирии ускоренными темпами укрепляют новую военную базу возле населённого пункта Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет саудовская газета Asharq Al-Awsat.
По данным издания, новая военная база американцев расположена на высоком холме на берегу Евфрата, прямо напротив позиций правительственных войск Сирии и поддерживаемых Ираном шиитских вооружённых формирований.
Отмечается, что военные США уже успели соорудить посадочную площадку для вертолётов и перебросить из Ирака несколько десятков единиц бронированной техники. Теперь американцы спешно укрепляют занятые позиции.
Напомним, что в Дейр-эз-Зоре находятся сирийские нефтяные поля, откуда при поддержке армии США осуществляется кража природных богатств Сирии. При этом в Вашингтоне даже не скрывают, что занимаются обворовыванием Сирии.
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