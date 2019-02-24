США ещё долго останутся в Сирии

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Соединенные Штаты оставят в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 солдат. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее Дональд Трамп обещал вывести все войска, незаконно оккупировавшие Сирию. Так что, американцы планируют продолжать войну?

Эту новость стоит рассмотреть в широком контексте сирийской теме, за которой в последнее время следит всё меньше зрителей. И не только из-за моральной информационной усталости. Но и потому, что концептуально война, которую мы проживали с нашим воинским контингентом, там практически завершена. Завершена победой коалиции Ирана, России и режима Башара Асада. Конечно, будут ещё и сражения, и смерти, вообще может всё не сложится хорошо. Но это будет уже другая война, другая кампания.

Самый главный вызов, который сейчас стоит перед Башаром Асадом, - это борьба за послевоенное устройство Сирии. Причём угроза исходит не только от непрошенных гостей в Сирии, интервентов и спонсоров. Главная задача – сохранить стабильность и лояльность населения. Предстоит очень тяжелый период восстановления страны. Уже возвращаются солдаты с фронта, прошло несколько волн демобилизации. Этим людям предстоит пытаться забыть об ужасах войны, потихоньку вливаться в мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру. Это тяжелый труд. Можно на волне энтузиазма прожить некоторое время, но потом неизменно возникнет фрустрация от низкого уровня жизни, от дефицита самого необходимого, пищи, лекарств. Неизменно появятся претензии, обращенные к властям. И тут главное сохранить национальный диалог, внутриполитическую стабильность. Внешние игроки будут неизменно играть на противоречиях внутри сирийского общества.

Конечно же стране нужна финансовая помощь для восстановления. При этом никто в мире, может быть, за исключением России, не заинтересован в том, чтобы помогать Сирии. Никто не заинтересован в сильной независимой Сирии, которая обрела опыт войны за независимость, опыт сражений, крепкую армию с отличной техникой, да ненависть к соседям, которые ввергли государство в хаос. Никто не хочет видеть нового злого и суверенного ближневосточного игрока.

Поэтому все страны так или иначе вовлечённые в сирийский конфликт будут старательно затягивать его окончание. Уже не рассчитывая на свержение Асада или возможность вернуть вложения. Разве что извлечь остаточные дипломатические дивиденды, разменивая влияние на те или иные вооружённые или элитные группы на различные уступки. Но у Штатов, впрочем, самые сильные позиции, и они до сих пор играют по-крупному. Конечно, в Вашингтоне управленческий бардак, и говорить о планомерной и продуманной политике Белого дома в любом регионе земного шара не приходится. Конфронтация даже не двух, а нескольких лагерей в американской элите мешает Дональду Трампу исполнять те обещания, которые он дает. Поэтому сначала он выводит войска из Сирии, затем переносит сроки вывода, а теперь мы узнаем о 200 солдатах, которые там остаются. Никто не удивится, если спустя какое-то время мы узнаем, что американский контингент в полном составе там останется.

Но с чего бы Штатам вообще оттуда уходить? Никто на них не давит кроме как дипломатическими методами. Американцы постараются либо как можно дороже продать вывод войск в торговле с Россией либо Турцией, либо сохранить этот прекрасный плацдарм для давления на Турцию или Иран. А мы знаем, как влиятельно израильское лобби в окружении Дональда Трампа.

Что на фронте

Что значит контроль американцами курдской территории? Театр военных действий в Сирии сосредоточен в основном в двух крупных районах. Это сирийский Курдистан, который давно вышел за пределы своих племенных земель и занимает в том числе богатые нефтяные месторождения на восточном берегу Евфрата. И провинция Идлиб, куда за последние два года войны свезли боевиков со всей Сирии.

Для коалиции Ирана, Сирии и России сейчас в приоритете, безусловно, идлибский анклав. Идут очень серьезные переговоры с Турцией, которая контролирует часть боевиков, о мирном варианте замирения этой территории. У медали две стороны. Мирное решение позволит сохранить жизни сирийских солдат и мирного населения, чем меньше кровников, тем лучше для будущего национального диалога. У России богатый опыт в мирном урегулировании отдельных территорий. С другой стороны в Идлибе сейчас большое количество разношёрстных группировок, там боевики самой разной степени непримиримости. Часть из них, как это не цинично звучит, придётся уничтожать, поскольку выдавить в Турцию. Которая их кормила, не получится. Дело не в их непримиримом отношении к Асаду. Это люди, которые отвыкли работать, имеют бандитские доходы и не хотят иного.

На сегодняшний день у Турции плохо получается мирный вариант. Подконтрольные боевики в сражениях с исламистами в междоусобных войнах терпят поражение. Вариант силового разрешения всё актуальнее.

Одновременно у Турции есть интересы и в сирийском Курдистане. Анкара хотела бы провести ограниченную операцию на пограничных территориях и занять небольшую буферную зону. Турция опасается, что оружие, которое американцы передают сирийским курдам, попадает в руки боевиков членов Курдской рабочей партии. Они часто осуществляют теракты в турецких городах, нападают на колонны военной техники. Известная проблема. Россия пока не дает свое согласие на эту операцию, потому что хотела бы уговорить курдов заключить с Асадом мирное соглашение и вернуть их в состав Сирии.

И тут мы возвращаемся к фактору американцев, которые пока они остаются на территории Курдистана. С одной стороны, таким образом Штаты фактически шантажируют курдов, угрожая обрезать полностью ручеек технической помощи, с другой – дают надежду на новое качество автономии региона, да и просто поднимают цену курдского анклава. Однако в один момент курды могут лишиться всех козырей, как это уже произошло с их собратьями в Ираке. Часть курдской элиты просто перекупят, и все завоевания сдадут.

Новый Халифат?

Есть ещё одна причина, по которой американцы не хотели бы покидать территорию Сирии. По нашим данным сейчас спецслужбы США занимаются сбором информации о различных отрядах бывшего Исламского государства (организации, запрещённой в России). По всей вероятности, про запас. Недавно наши военные озвучили беспокойство по поводу боевиков ИГ, которых перебросили в Афганистан к таджикским границам. Другая информация дополняет сведения: это игиловцы, которых освободили из пакистанской тюрьмы и американскими самолётами доставили в российское подбрюшье. Примерно так Штаты начинали организовывать Исламское государство в Ираке несколько лет назад, когда выпустили из тюрем саддамовских генералов. Подробнее об этой угрозе читайте: Халифат на российской границе

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