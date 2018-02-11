США экстренно создают беспилотный флот против русских и китайских подлодок - NI

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Американский журнал сообщил об "идеальном оружии" США против российских и китайских субмарин.

В минувшем январе научно-исследовательское управление ВМС США получило новейшее беспилотное судно "Морской охотник", которое может отслеживать бесшумные подлодки, пишет National Interest.

Беспилотник длиной 40 метров может передвигаться со скоростью 50 километров в час. По данным издания, "Морской охотник" является самым крупным кораблем в своем классе.

NI отмечает, что новое судно является более дешевым в эксплуатации по сравнению с обычными эскадренными миноносцами. Его ежедневное обслуживание обойдется военным в 15-20 тысяч долларов против 700 тысяч долларов для миноносца.

Издание полагает, что улучшение противолодочной обороны является срочной задачей для США, связанной с ростом числа субмарин у России и Китая.