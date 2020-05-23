США дурили всех с апреля? Илон Маск разнёс статистику по COVID-пациентам

Илон Маск, который выступал за скорейшую отмену ограничительных мер, введённых в США из-за пандемии COVID-19, разнёс в пух и прах американскую статистику по коронавирусным пациентам.

По его словам, с середины апреля данные о заболевших стали сомнительными. В частности, объяснил предприниматель, как только в отчёты стали вносить данные о тех, у кого лишь выявлены симптомы COVID-19, то всё это буквально превратилось в профанацию.

В своём интервью Bloomberg Businessweek он заявил, что считает нынешнюю статистику ненадёжной.

Он пояснил, что под симптомы, идентичные проявлению коронавируса, можно подвести чуть ли не любое заболевание.

"Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни. По сути - что угодно", - заявил Маск, добавив, что среди сотрудников SpaceX не было серьёзных случаев заражения.

Бизнесмен добавил, что на протяжении всей пандемии в SpaceX работали полный день восемь тысяч человек.

"И у нас ноль серьёзных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде. Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где семь тысяч человек. Я думаю, когда всё уляжется, станет очевидно, что всё это было гораздо меньшей проблемой, чем люди думали", - отметил Маск.