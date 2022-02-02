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США думают, как обеспечить Европу газом. К делу подключили Азию

02 февраля 2022, 18:35  •  39 • Политика
США и Евросоюз решают вопрос поставок природного газа в Европу на фоне ситуации на Украине.
Америка и ЕС обсуждают с некоторыми странами Азии, включая КНР, возможность поставок газа в Европу. Речь идёт о той ситуации, если обстановка на Украине обострится, пишет Bloomberg.
Ранее сообщалось, что секрет "газовой независимости" Украины от России, к которому украинские политики стремились не один год после вооружённого государственного переворота, оказался в самой России. Русские комментируют хитрый план независимости и не сдерживают смеха.

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