США и Евросоюз решают вопрос поставок природного газа в Европу на фоне ситуации на Украине.

Америка и ЕС обсуждают с некоторыми странами Азии, включая КНР, возможность поставок газа в Европу. Речь идёт о той ситуации, если обстановка на Украине обострится, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что секрет "газовой независимости" Украины от России, к которому украинские политики стремились не один год после вооружённого государственного переворота, оказался в самой России. Русские комментируют хитрый план независимости и не сдерживают смеха.