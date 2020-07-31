США допустили самый главный просчёт в "сдерживании" России

Журналист издания Frankfurter Rundschau полагает, что частичный вывод войск США только обострит отношения с Россией, которые он назвал напряжёнными. Он уверен: безопасности Германии и других членов НАТО ничто не угрожает, однако заявления Трампа настораживают.

Шварцкопф пишет, что американский президент намерен переместить некоторые подразделения своей армии ближе к российской границе. И в этом он допускает самый главный просчёт в "сдерживании" России.

"Любой, кто хочет изменить агрессивную политику Владимира Путина в отношении европейских стран, должен не только угрожать ему, но и предлагать ему что-то", - сказано в статье.

По мнению представителя СМИ, главы государств должны встретиться и обсудить вопросы повышения безопасности в мире, а также найти способ "положить конец дорогостоящей и опасной гонке вооружений".

Но и в НАТО не всё спокойно. Из-за США могут испортиться отношения между союзниками. Худшее, по мнению Шварцкопфа, можно предотвратить, если инициативам Трампа будет оказано сопротивление.