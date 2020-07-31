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США допустили самый главный просчёт в "сдерживании" России
31 июля 2020, 13:05 • 205 • Политика
Соединённые Штаты допустили самый главный просчёт в "сдерживании" России, считает немецкий журналист Андреас Шварцкопф. Он назвал, в чём конкретно ошибся Дональд Трамп.
Журналист издания Frankfurter Rundschau полагает, что частичный вывод войск США только обострит отношения с Россией, которые он назвал напряжёнными. Он уверен: безопасности Германии и других членов НАТО ничто не угрожает, однако заявления Трампа настораживают.
Шварцкопф пишет, что американский президент намерен переместить некоторые подразделения своей армии ближе к российской границе. И в этом он допускает самый главный просчёт в "сдерживании" России.
"Любой, кто хочет изменить агрессивную политику Владимира Путина в отношении европейских стран, должен не только угрожать ему, но и предлагать ему что-то", - сказано в статье.
По мнению представителя СМИ, главы государств должны встретиться и обсудить вопросы повышения безопасности в мире, а также найти способ "положить конец дорогостоящей и опасной гонке вооружений".
Но и в НАТО не всё спокойно. Из-за США могут испортиться отношения между союзниками. Худшее, по мнению Шварцкопфа, можно предотвратить, если инициативам Трампа будет оказано сопротивление.
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