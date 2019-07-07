США допускали удар по Ирану, но после ответа Тегерана запал иссяк

Иран сегодня на первых полосах. Тегеран устал ждать действий со стороны ЕС после выхода США из ядерной сделки. Теперь иранскими властями декламируется сообщение о новом проценте по обогащению урана, вопреки известным пунктам соглашения. Кроме того, Иран сообщил о полученном от США сигнале об "ограниченной операции".

Что со сделкой?

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Заявление сделали власти страны.

Таким образом, Иран предпринимает уже второй шаг, выполняя свою часть обещания, связанную с приостановлением ядерной сделки. Ранее представители властей страны давали Европе возможность для определения своих позиций в условиях, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения. В Тегеране подчеркивали: власти страны не позволят США манипулировать и сделают все возможное для отстаивания собственных интересов.

В воскресенье, 7 июля, Иран начал обогащение урана на уровне выше 3,67 процента. Именно этот объем был предусмотрен ядерной сделкой. О решении сообщили власти Ирана.

В МИД Ирана добавили, свои обязательства в рамках ядерной сделки Тегеран будет сокращать и дальше - каждые 60 дней, пока страны, наконец, не задумаются о ситуации и не начнут учитывать иранские требования по СВПД.

"Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения - ред.) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться".

США предупреждают

Интересно, что в те же сутки, когда Иран заявил о продолжении сокращения своих обязательств, была раскрыта информация о предупреждении США в адрес республики. Но связано оно уже не столько со сделкой, сколько с атакой американского беспилотника, нарушившего воздушное пространство Ирана - объект был сбит.

После инцидента, как сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали, Тегерану дали понять, что США вполне могут провести в отношении страны "ограниченную операцию". Причем это сообщение было направлено по дипломатическим каналам. В Иране позиции США дали однозначную оценку: ответили, что любые операции, в том числе ограниченные, - это начало войны, а значит, поступит ответ.

Беспилотник США был уничтожен Ираном 20 июня, и все последующие дискуссии следует относить к периоду после инцидента.

Почему Иран сокращает обязательства в сделке

С 15 мая Иран официально приостановил выполнение части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Вышло постановление по указанному вопросу. Таким образом, случился ответ на провокационные действия США.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановлении обязательств в рамках двух пунктов соглашения. Касаются они остановки продаж имеющегося обогащённого урана и тяжёлой воды в другие страны. Таким образом Иран отвечает на выход США из соглашения в прошлом году.

Странам Европы Тегеран дал 60 дней на проведение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Теперь этот срок продлевается с новыми условиями. Выходить из СВПД Иран не намерен, однако становится ясно, что назрела необходимость для проведения прицельных обсуждений новых условий.

Позиция США

В конце июня президент США в интервью NBC News раскрыл свое видение дальнейших отношений с Ираном. По его словам, новая ядерная сделка с Тегераном может быть заключена, причем переговоры будут вестись "с кем угодно - хоть с президентом, хоть с аятоллой". Однако главным является одно условие - "у них никогда не будет ядерного оружия", заявил Трамп.

Американский президент говорил, что не сомневается в том, что Иран "хочет вести переговоры". И сбитый иранцами американский беспилотник - "сигнал к таким переговорам" и говорит о желании Тегерана "заключить новую сделку". При этом, уверен американский лидер, Иран "не собирается иметь ядерное оружие". Причина этого кроется в том, что иранским лидерам не нравится нынешнее положение страны.

Также американский лидер озвучил условия, на которых он готов заключить новую ядерную сделку по Ирану. Первое - у Тегерана не должно быть ядерного оружия, второе - иранцы должны разрешить США проинспектировать все свои ядерные объекты.

Еще раньше Трамп обещал снять санкции с Ирана при условии, что у страны не будет ядерного оружия.