|
США должны сдерживать Россию и Иран в Чёрном море: Генерал дал совет Байдену
25 октября 2021, 16:30 • 95 • Политика
Экс-главком войск США в Европе уверен, что необходимо сдерживать Россию и Иран, для этого надо наращивать американские силы в Чёрном море.
Экс-главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес предложил использовать Чёрное море для сдерживания России и Ирана.
"Нам нужно Чёрное море для сдерживания России и Ирана, а ещё - чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе", - заявил американский военный в интервью украинскому телеканалу Hromadske.
По словам генерал-лейтенанта, администрация президента США Джозефа Байдена по отношению к России ведёт себя нерешительно. У Белого дома до сих пор нет чёткой стратегии в отношении Причерноморья, уверяет Ходжес, который занимает пост ведущего эксперта Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.
- рассказал Ходжес.
По его словам, в США работают над стратегией, однако пока не достигли важных успехов. Ходжес также подчеркнул, что США должны увеличивать дипломатическое давление на Россию, а также укреплять отношения с Турцией и Украиной.
Экс-главком войск США в Европе уверен, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО.
Ранее на саммите НАТО в Брюсселе 22 октября альянс подготовил Концепцию сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе, в которой содержатся меры против агрессии России. Генсек НАТО объявил, что альянс может перебросить дополнительные силы к Чёрному морю.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2021, 13:10
|
20 октября 2021, 22:45
|
24 октября 2021, 11:55
|
24 октября 2021, 12:30
|
23 октября 2021, 05:35
|
19 октября 2021, 14:05
|
25 октября 2021, 01:20