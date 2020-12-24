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США должны перестать недооценивать мощь России - WSJ

24 декабря 2020, 17:00  •  66 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Вашингтон призвали забыть об устоявшейся мантре о слабости Москвы и объективно взглянуть на РФ
Президент РФ Владимир Путин использует возможности и ресурсы, которые сделали Россию возрождающимся глобальным игроком. Соединенные Штаты должны перестать недооценивать российскую силу. Об этом пишет обозреватель Кэтрин Э. Стоунер в аналитической статье в американской деловой газете The Wall Street Journal.
В последние дни американцы узнали, что российский аналог ЦРУ почти наверняка осуществил самую разрушительную кибератаку в истории. В течение многих месяцев злоумышленники внедряли вредоносное ПО в информационные системы правительства США и компаний из списка Fortune 500. Среди среди государственных учреждений, в которые, по всей видимости, проникли российские спецслужбы, входят Госдеп, казначейство, энергетика и Нацбезопасность, а также национальные институты здравоохранения в самый разгар смертельной пандемии, пишет автор.
Весь масштаб ущерба может быть неизвестен в течение многих лет, но атака аккуратно вписывается в повествование, которое мы слышали от ученых мужей и политиков в течение многих лет: что у Путина слабая рука в международной политике – шаткая экономика, относительно небольшая армия, стагнационный рост населения, – но играет хорошо. Короче говоря, Россия – возмутитель спокойствия, но не главная угроза.
"Проблема с этим общепринятым мнением заключается в том, что Запад серьезно недооценивает стоимость карт в руках Путина. Россия грозна не только в киберпространстве. Она возрождается во всем мире в тех направлениях, от которых мы не можем себе позволить отказаться: от Крыма до Сирии и Африки к югу от Сахары, Венесуэлы, Арктики, Европы и других стран", – говорится в материале.
По мнению обозревателя, необходимо правильно оценить силу РФ, что позволит выйти за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы.
Представление о России после окончания холодной войны как слабой и находящейся в упадке давно устарело. РФ прошла долгий путь от дряхлого, обремененного долгами и беззаконием государства, возникшего после распада СССР в 1991 году, до той России, которую покойный сенатор Дж. Джон Маккейн описал в 2014-ом как "заправочную станцию, маскирующуюся под страну".
Россия по-прежнему снабжает большую часть мира нефтью и газом – ресурсами, от которых зависит мировая экономика. Но Россия делает больше, чем просто добывает, перерабатывает и продает нефть. Она также контролирует большую часть мировой нефте– и газопроводной инфраструктуры. Это дает Путину рычаги воздействия и влияние на множество стран, включая значительную часть Европы.
РФ является одним из крупнейших экспортеров мира – она поставляет зерно, продает никель, древесину, алмазы, химикаты, горное оборудование. А российская военная техника закупается государства – членами НАТО – Грецией и Турцией.
Россия поставляет нефть и вооружение в Китай, поддерживая крепкие отношения с Пекином. Страны проводят совместные военные учения, а ВС РФ превратились в профессиональную боевую силу.
Многие страны мира видят в России альтернативу вседозволенности США и Европы, поскольку им импонирует сдержанная политика Москвы, резюмирует автор WSJ.
Ранее китайское издание Global Times написало, что недавним совместным воздушным патрулированием боевой авиацией ВВС КНР и ВКС РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекин и Москва послали сильный сигнал приходящей в Белый дом новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

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