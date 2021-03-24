США должны ответить: Патрушев призвал к справедливости

Если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. Об этом заявил секретарь Совета безопасности, глава ФСБ России Николай Патрушев. Так он ответил на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил о "трудных временах", которые настали в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - заявил глава ФСБ России.

Напомним, помощник президента США Джо Байдена заявил, что в США ждут напряжённых отношений с РФ. Как добавил Джейк Салливан, вероятно, в отношениях с Москвой наступят вскоре "трудные времена". В эфире MSNBC Салливан уточнил, что, несмотря на разногласия, страны всё равно будут работать вместе по ключевым вопросам - в частнсти, по ядерной повестке.

Однако если говорить в целом, прогноз на будущие отношения двух стран не выглядит безмятежным.

Так, указал советник Байдена, отношения "будут сопряжены с серьёзными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы".

"Кроме того, есть сферы, в которых США и Россия могут совместно в стабильной и предсказуемой манере работать на благо интересов обеих наших стран", - добавил он.