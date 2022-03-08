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США должны объясниться: Китай раскрыл информацию о биолабораториях

08 марта 2022, 14:50  •  160 • Политика
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине. Китайский представитель раскрыл информацию о числе лабораторий, где эксперименты проводятся без контроля мирового сообщества.
Китай призвал США разъяснить деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Подобный комментарий в ходе брифинга во вторник, 8 марта, дал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Таким образом он оценил информацию о финансируемых на территории Украины биологических лабораториях.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай обращался к США с подобными призывами и ранее. Теперь требование дублируется на фоне вновь вскрывшихся обстоятельств.
Китайский представитель уверен, что биолаборатории на Украине - лишь "верхушка айсберга". Под контролем Министерства обороны США на сегодня 336(!) биолабораторий в 30 странах мира, напомнил Чжао Лицзянь. Открываются они "под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения".
В течение двух десятилетий США отказывают в проверке таких лабораторий как внутри страны, так и за рубежом, напомнил официальный представитель МИД КНР. В этой связи возникает логичный вопрос:
Какие цели преследуют США на самом деле?
На работу биологических лабораторий на одной только Украине США потратили более 200 млн долларов. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что сотрудники лабораторий передали нашим представителям информацию об уничтожении опасных штаммов незадолго до прихода ВС России. Более того, США удалили с официальных сайтов упоминания о работе биологических лабораторий на Украине. Безусловно, происходящее требует как объяснений от Штатов, так и расследования на мировом уровне.

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