США должны как можно быстрее наладить отношения с Россией - СМИ

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Штатам указали, к чему приведет его конфронтация сразу против двух сверхдержав

Соединенным Штатам необходимо как можно скорее наладить отношения с Россией, пока она еще больше не сблизилась с Китаем. К этому призвал Вашингтон обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер.

Он считает, что срочно требуется корректировка курса Белого дома, и она должна начинаться с гораздо менее агрессивной политики по отношению к Москве. По его словам, конфликтуя одновременно с двумя крупными державами – РФ и КНР, – Америка допускает серьезную халатность во внешней политике и, тем самым, создает потенциально опасную ситуацию.

Сегодня США пытаются вести холодную войну сразу на два фронта, что чревато превращением ее в горячую. Однако у администрации президента страны Джо Байдена еще есть время, чтобы "обратить вспять эти зловещие тенденции, но это потребует кардинальных изменений в стратегии Вашингтона", пишет автор.

По его мнению, агрессивная политика Штатов, демонстрируемая в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет американским конкурентам наращивать экономические и военные связи.

Если между странами вспыхнет война, то союз Пекина и Москвы окажется значительно сильнее. Карпентер призывает Вашингтон определиться, на какой стране США следует акцентировать свое внимание.

"Трезвая оценка показывает, что Китай определенно является более способным и решительным соперником. Поэтому Вашингтону следует перейти к восстановлению отношений с Россией, представляющей меньшую угрозу", считает обозреватель.

Он подчеркнул, что с экономической и военной точки зрения Поднебесная сильнее и опаснее РФ, а поэтому Штатам и необходимо "как можно скорее приступить к сближению" с Москвой. Ведение холодной войны на два фронта лишь экономически истощает страну, пояснил журналист.

В итоге это может привести к дипломатическому и военному противостоянию с альянсом Россия-КНР, который превзойдет США и их разрозненную сеть "союзников и клиентов". Срочно требуется корректировка курса, и она должна начинаться с гораздо менее агрессивной политики по отношению к России.

Кроме того Карпентер призвал сократить присутствие военного контингента Пентагона в разных регионах мира.

В Америке в последнее время периодически публикуются аналитические статьи, в которых специалисты высказывают опасения по поводу сближения РФ и КНР о потери в связи с этим гегемонии США. Об ошибке Вашингтона, затеявшего конфронтацию на два фронта, указывают и в Пекине.

