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США добились от Турции переговоров по С-400
30 декабря 2020, 15:05 • 59 • Политика
Двусторонняя рабочая группа уже создана
Турция и США договорились обсудить проблему покупки Анкарой российских зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в среду, 30 декабря.
"Сформирована совместная рабочая группа с США по С-400, начаты технические переговоры",
– цитирует Чавушоглу "Интерфакс".
Вашингтон изначально был против контракта Анкары и Москвы на поставки С-400, предлагая турецкому командованию купить американские ракетные комплексы ПВО Patriot. Анкары настаивала на своем праве возводить собственную оборону самостоятельно. После того, как сделка по С-400 была оплачена, США ввели санкции против Турции.
В Анкаре резко отреагировали на американские санкции, подчеркнув, что такими мерами Вашингтон не вынудит ее отказаться от С-400. Возможно, на переговорах США рассчитывают склонить партнера по НАТО к компромиссу.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что С-400 не совместима с системами альянса.
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