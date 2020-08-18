США диалог не нужен: Постпред России объяснил отказ Вашингтона от предложения Путина по Ирану

Власти США отвергли предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит Совета Безопасности ООН с участием Германии и Ирана для деэскалации напряжённости в Персидском заливе. Отказ Вашингтона объяснил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Речь идёт об озвученном в пятницу 14 августа предложении Путина урегулировать вопросы вокруг иранской ядерной программы в рамках саммита постоянных членов Совбеза ООН. Также на онлайн-встречу предлагалось пригласить лидеров Германии и Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отверг мирную инициативу.

"Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении", - написал Ульянов в Twitter.

Напомним, что США в 2018 году в одностороннем порядке разорвали ядерную сделку с Ираном, которая несколько лет обеспечивала мир в регионе. Также Вашингтон организовал убийство иранского командующего, который находился с дипломатической миссией в Ираке. Приказ об авиаударе по автомобилю, где находился генерал, также отдал американский президент.