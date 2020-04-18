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США десятками "глушилок" хотят усмирить Россию и Китай
18 апреля 2020, 23:10 • 51 • В мире
Военные США получат 48 комплексов для противодействия спутникам России и Китая. Как пояснил подполковник Стивен Брогэн, указанные системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи.
Космические силы США намерены противодействовать работе спутников России и Китая, сообщает Bloomberg. По данным агентства, через семь лет у Штатов будет порядка полусотни систем, которые на ранних этапах конфликта могут глушить работу космических систем.
На данный момент у американских ВС имеются 16 комплексов, разработанных компанией L3Harris. Также прорабатывается создание и второй системы, её название уже появилось в Сети - Meadowland.
Функционал данных систем таков: временный вывод из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи.
При этом, рассказал подполковник Стивен Брогэн, который является представителем входящего в структуру Космических сил США центра по разработке и приобретению вооружений, при применении комплексов не предполагается возникновение космического мусора.
К октябрю 2022-го американцы получат в распоряжение дополнительно к 16 ещё четыре комплекса противодействия. А в период 2023–2027 гг. будут созданы ещё 28 комплексов.
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