США десятками "глушилок" хотят усмирить Россию и Китай

Космические силы США намерены противодействовать работе спутников России и Китая, сообщает Bloomberg. По данным агентства, через семь лет у Штатов будет порядка полусотни систем, которые на ранних этапах конфликта могут глушить работу космических систем.

На данный момент у американских ВС имеются 16 комплексов, разработанных компанией L3Harris. Также прорабатывается создание и второй системы, её название уже появилось в Сети - Meadowland.

Функционал данных систем таков: временный вывод из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи.

При этом, рассказал подполковник Стивен Брогэн, который является представителем входящего в структуру Космических сил США центра по разработке и приобретению вооружений, при применении комплексов не предполагается возникновение космического мусора.

К октябрю 2022-го американцы получат в распоряжение дополнительно к 16 ещё четыре комплекса противодействия. А в период 2023–2027 гг. будут созданы ещё 28 комплексов.