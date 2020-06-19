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США десятилетиями отмахивались от прогноза "норвежского Нострадамуса", но наступил 2020 год

19 июня 2020, 13:00  •  101 • В мире
Пророчества Иохана Галунга, которого в СМИ прозвали "норвежским Нострадамусом", о будущем Америки вновь заинтриговали читателей в связи с ситуацией в Штатах.
Пользователи Сети вспомнили, что норвежский учёный десятилетиями прогнозировал печальный конец "империи" США. Примечательно, сообщает автор дзен-канала ParanormalLife, что среди его предсказаний по глобальным событиям есть поразительно точные.
К примеру, норвежский специалист предрекал Советскому Союзу развал, причём даже с привязкой к конкретной дате - 1991 год. Также он сообщал о разрушении башен-близнецов в США.
Именно Галунг называл безумием иракское вторжение американских "миротворцев". А с приходом Дональда Трампа в Белый дом в своём прогнозе о неминуемом развале Штатов он лишь утвердился.
В числе причин, обосновывающих предсказание, норвежец пояснял, что в стратегии и политике США есть 14 основных противоречий, ключевые из которых - противоречия между экономическим ростом и распределением, разница между финансовым и реальным секторами экономики, экономические противоречия между США и другими странами и другие.
Интересно, что свои соображения "норвежский Нострадамус" изложил ещё в начале нулевых, когда в политической мощи США сами американцы даже не сомневались.
Однако сейчас, поясняет автор ParanormalLife, непростая ситуация в США вновь подняла волну предсказаний и размышлений о будущем этой страны. Потому этот прогноз Галунга о будущем Америки и то, что 2020-й он называет началом распада страны, вызывает у любопытствующей публики "лёгкий шок".

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