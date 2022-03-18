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США десятилетиями насаждали демократию: Сербы напомнили о каждом случае
18 марта 2022, 02:30 • 61 • Политика
Футбольные болельщики из Сербии напомнили о каждом случае вторжения Соединённых Штатов в другие страны. Насаждение демократии было по всему миру.
В матче Лиги Европы сербский клуб "Црвена Звезда" встретился на своём поле с шотландским "Рейнджерсом". Матч завершился счётом 2:1 в пользу хозяев стадиона. Однако главным событием стало не это.
Сербские фанаты напомнили о каждом случае, когда США насаждали демократию. На трибуне плакаты подняли десятки людей. В итоге получилось несколько длинных строчек с названиями стран и годов вторжения американских военных.
Начало списка - Корея, 1950 год. Затем идут Гватемала (1954), Индонезия (1958), Куба и Вьетнам (1961), Конго, Лаос, Бразилия (1964), Доминиканская Республика (1965), Греция (1967), Аргентина (1976), Никарагуа (1981), Гренада (1984), Филиппины и Панама (1989), Ирак (1991 и 2003), Республика Сербская (1995), Судан (1998), Югославия (1999), Афганистан (2001), Йемен (2002), Сомали (2006), Ливия и Сирия (2011).
"Всё, что мы говорим, - дайте миру шанс", - гласила последняя строчка в гигантской надписи на трибунах.
Напомним, ровно год назад, в марте 2021-го, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телеобращения к согражданам заявил, что Вашингтон не отказывается поддерживать демократию, но насаждать её больше не будет при помощи свержения правительств и военных операций, которые стоят дорого.
"Мы пробовали такие тактики в прошлом, и это не работало", - признал политик и добавил, что отныне Вашингтон тех же целей собирается добиваться иначе.
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