Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Политика

США десятилетиями насаждали демократию: Сербы напомнили о каждом случае

18 марта 2022, 02:30  •  61 • Политика
Футбольные болельщики из Сербии напомнили о каждом случае вторжения Соединённых Штатов в другие страны. Насаждение демократии было по всему миру.
В матче Лиги Европы сербский клуб "Црвена Звезда" встретился на своём поле с шотландским "Рейнджерсом". Матч завершился счётом 2:1 в пользу хозяев стадиона. Однако главным событием стало не это.
Сербские фанаты напомнили о каждом случае, когда США насаждали демократию. На трибуне плакаты подняли десятки людей. В итоге получилось несколько длинных строчек с названиями стран и годов вторжения американских военных.
Начало списка - Корея, 1950 год. Затем идут Гватемала (1954), Индонезия (1958), Куба и Вьетнам (1961), Конго, Лаос, Бразилия (1964), Доминиканская Республика (1965), Греция (1967), Аргентина (1976), Никарагуа (1981), Гренада (1984), Филиппины и Панама (1989), Ирак (1991 и 2003), Республика Сербская (1995), Судан (1998), Югославия (1999), Афганистан (2001), Йемен (2002), Сомали (2006), Ливия и Сирия (2011).
"Всё, что мы говорим, - дайте миру шанс", - гласила последняя строчка в гигантской надписи на трибунах.
Напомним, ровно год назад, в марте 2021-го, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телеобращения к согражданам заявил, что Вашингтон не отказывается поддерживать демократию, но насаждать её больше не будет при помощи свержения правительств и военных операций, которые стоят дорого.
"Мы пробовали такие тактики в прошлом, и это не работало", - признал политик и добавил, что отныне Вашингтон тех же целей собирается добиваться иначе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


61
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 23:00
Одного удара оказалось достаточно: Минобороны России сообщило об уничтожении батареи гаубиц ВСУ
17 марта 2022, 23:00
Русские солдаты спасли почти 43 тысячи мирных жителей в Мариуполе - Минобороны
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 00:45
Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
18 марта 2022, 00:45
США снова берут Китай на слабо: Блинкен пригрозил "ответственностью" за поддержку России
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2022, 00:45
Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 00:45
Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка &quo...
18 марта 2022, 00:45
США снова берут Китай на слабо: Блинкен пригрозил "ответственностью" за под...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
11 марта 2022, 15:15
Пора на перевыборы? Военкор сообщил о провокациях мэра Херсона
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.