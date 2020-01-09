США давят на "столп стабильности": Эксперты оценили риски начала войны на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между США и Ираном может помешать планам России и ее партнеров по обеспечению безопасности в регионе. Об этом Ura.ru заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ Юрий Шипицин.

Как подчеркнул арабист, Иран является таким же столпом стабильности, как Сирия, Турция и Ирак. Поэтому начало конфликта затронет все близлежащие страны и спровоцирует новый миграционный кризис и гуманитарную катастрофу. Под угрозой окажется и борьба с террористами в Сирии.

Эксперт уверен в том, что в сложившейся ситуации Москва однозначно поддержит Тегеран, с которым её связывают экономические связи и сотрудничество в сфере энергетики.

"США оказывают постоянное давление на исламскую республику, чтобы усугубить ситуацию на Ближнем Востоке", - добавил он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов добавил, что дальнейшие события зависят от Вашингтона. Если американцы были бы готовы к началу войны, нанесенный Ираном ракетный удар по военной базе в Ираке был бы расценен как начало войны. Если же они не готовы, то верно обратное утверждение.

Он также надеется на то, что Белый дом не станет выполнять угрозу об ударах по 52 иранским объектам.

"Надеюсь, что это останется словами", - заявил специалист телеканалу "360".

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести сильный удар по 52 объектам в Иране, включая и культурные памятники. Однако в Тегеране усомнились, что Вашингтону хватит на это смелости.

При этом не стоит забывать о том, что у Ирана имеется современная система ПРО, в которую входят не только иранские разработки, но и российские С-300. Это создаёт для американцев неопределённость, ибо точные характеристики техники Пентагону не известны.