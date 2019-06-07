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США давят на Данию в вопросе "Северного потока-2″: Шредер высказался об американском "плохом бизнесе"

07 июня 2019, 14:24  •  113 • Политика
Немецкий политик раскрыл, какой "плохой бизнес" США экспортируют в ЕС, втягивания Данию в противостояние "Северному потоку -2".
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер раскрыл истинные намерения США в санкционном давлении на Данию и другие страны EС. По его мнению, американцы просто двигают свой "плохой бизнес".
«Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы", — уточнил Шредер на тематическом бизнес-завтраке в рамках ПМЭФ.
Он отмечает, что политика Дании в данный период противоречит действующему европейскому законодательству. Это приводит к тому, что уменьшается количество устойчивых поставок топлива.
Шредер прямо заявил, что ждет выборов в Дании, надеясь на конструктивный диалог с новым правителсьвом.Шредер уверен, трубопровод построят, несмотря на большое количество подобных препятствий, и раскритиковал изменения, которые внесли в Газовую директиву Евросоюза.
Дания пока не выдает разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2", это может помешать запуску проекта в запланированные сроки.

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