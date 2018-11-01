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США даст Индии индульгенцию на покупку нефти в Иране, но с одним условием - СМИ

01 ноября 2018, 18:24  •  144 • Политика
США могут разрешить Индии закупать нефть у Ирана, сообщают СМИ.
Власти США освободили Индию от антииранских нефтяных санкций. Страна сможет беспрепятственно покупать у Ирана нефть до марта 2019 года. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается, что США и Индия нашли компромисс по поводу покупки иранской нефти, против которой выступает Белый дом. Индия получила от США разрешение продолжать закупку иранского черного золота при условии, что объемы покупаемой нефти будут сокращены на треть.
«Индия и США в целом договорились об освобождении (от санкций). Индия сократит импорт (нефти) на треть, что само по себе является большим сокращением», - пишет издание.
Ни в США, ни в Индии пока официально не прокомментировали данную информацию.

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