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США дали России "шанс" избежать новых санкций из-за Навального: Госдеп озвучил условия
04 марта 2021, 00:35 • 384 • Политика
США назвали условия для России, выполнение которых позволит избежать новых санкций из-за Навального. "Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением", - заявили в Госдепе.
США готовы дать России шанс избежать новых санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, если Москва выполнит ряд условий Вашингтона. Об этом заявили в американском Госдепартаменте.
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, России грозит второй раунд санкций в соответствии с американским законом 1991 года "О контроле за химическим и биологическим оружием". И у Москвы есть только один шанс избежать наказания - принять на себя обязательства никогда больше не применять химоружие.
- цитирует РБК заявление представителя Госдепа США.
Напомним, что США заочно признали Россию виновной в "отравлении" Алексея Навального ядом "Новичок", хотя даже ОЗХО признала: никаких запрещённых веществ в организме блогера-оппозиционера найдено не было. Вся информация о "Новичке" в анализах Навального пришла от спецслужб Германии, которые отказались предоставить соответствующие доказательства России. Впрочем, отсутствие доказательств никогда не мешало Западу вводить санкции против России.
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