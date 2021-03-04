Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / Политика

США дали России "шанс" избежать новых санкций из-за Навального: Госдеп озвучил условия

04 марта 2021, 00:35  •  384 • Политика
США назвали условия для России, выполнение которых позволит избежать новых санкций из-за Навального. "Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением", - заявили в Госдепе.
США готовы дать России шанс избежать новых санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, если Москва выполнит ряд условий Вашингтона. Об этом заявили в американском Госдепартаменте.
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, России грозит второй раунд санкций в соответствии с американским законом 1991 года "О контроле за химическим и биологическим оружием". И у Москвы есть только один шанс избежать наказания - принять на себя обязательства никогда больше не применять химоружие.
Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением,
- цитирует РБК заявление представителя Госдепа США.
Напомним, что США заочно признали Россию виновной в "отравлении" Алексея Навального ядом "Новичок", хотя даже ОЗХО признала: никаких запрещённых веществ в организме блогера-оппозиционера найдено не было. Вся информация о "Новичке" в анализах Навального пришла от спецслужб Германии, которые отказались предоставить соответствующие доказательства России. Впрочем, отсутствие доказательств никогда не мешало Западу вводить санкции против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



384
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 00:35
"Если бы какой-то безумец захотел воплотить...": Новый план Украины провалился на старте
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
04 марта 2021, 00:35
США дали России "шанс" избежать новых санкций из-за Навального: Госдеп озвучил условия
04 марта 2021, 00:35
Русские в Канаде, мы - в Прибалтике: Американский морпех сдал план, поделив мир
04 марта 2021, 02:25
Тигран Кеосаян об армянах, не сумевших смести Пашиняна: "Ошарашенная, униженная нация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2021, 13:55
Русских "зажимают" на Украине: Лавров выдвинул ультиматум
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
02 марта 2021, 14:40
"Через три дня Россия рассыплется": Востоковед раскрыла тайного союзника Японии
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.