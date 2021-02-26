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США дали России пять минут перед атакой в Сирии

26 февраля 2021, 15:45  •  112 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр отметил, что уведомление во время нанесения удара не имеет смысла
Соединенные Штаты уведомили Россию о готовности к совершению авиаудара в Сирии за несколько минут до атаки. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, глава российского МИД Сергей Лавров.
Напомним, накануне Пентагон заявил, что американские ВВС уничтожили на территории Сирии несколько объектов инфраструктуры шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. В Минобороны Соединенных Штатов сообщили, что действия Белого дома стали ответной мерой после нападения на военный контингент США и его коалиции в САР. Также глава ведомства Ллойд Остин заявил, что Вашингтон опирался на разведданные, полученные Ираком, и потому не сомневался в точности атаки. Нанесенный авиаудар унес жизни 17 человек.
Позднее глава российского МИД заявил, выступая на пресс-конференции с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром, что подобное уведомление, полученное российской стороной, ничего не дает – информация поступила фактически во время атаки американцев.
Также министр отметил, что присутствие Соединенных Штатов в Сирии является незаконным и нарушает международное право, включая резолюцию Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Сирии.
Глава внешнеполитического ведомства РФ также добавил, что США, по некоторым данным, не планируют никогда покидать территорию Сирии. Кремль же намерен прояснить этот вопрос с Белым домом. Москва собирается задать прямой вопрос американской стороне о необходимости присутствия США в регионе, передает РИА "Новости".
Ранее Москва сообщила, что Штаты отказались от участия на конференции по Сирии.

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