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США дали "сенсационный" ответ русской вакцине: "У нас есть план"

28 августа 2020, 00:40  •  70 • В мире
Как только российские учёные первыми заявили о создании вакцины от COVID-19, в США тут же заявили, что у них есть свой "план" борьбы с коронавирусом. Причём в прямом смысле: там предлагают лечить коронавирус марихуаной. Царьград рассказал об "открытии" американских учёных и о том, что стоит за ним.
Очередной выпуск программы "Взгляд Царьграда" посвящён тому, как американцы стараются обойти "этих русских" во всём - настолько, что доходит до комедии. 11 августа российский лидер Владимир Путин объявляет о настоящем прорыве в области медицины: "Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции".
То есть мы американцев снова обошли. И те решили дать неожиданный, сенсационный и дерзкий ответ. Мол, в теме коронавируса мы тоже не лыком шиты и уже придумали свой метод борьбы с COVID-19.
В США вместо вакцины от коронавируса предлагают "план". И если это мощный прорыв в сфере медицины за океаном, то он идёт нога в ногу с бизнесом - сразу после пандемии продажи марихуаны в США выросли на 230 процентов. Как пишет Washington Post, в ряде штатов предприятиям, занимающимся производством "травки", разрешили продолжить работу с доставкой на дом.
А сам Дональд Трамп вообще заявил, что вакцина не нужна, потому что от коронавируса в любом случае удастся избавиться, а российский препарат к тому же небезопасен. Но на самом деле у рядового американца выбор невелик: вместо "страшного препарата" из России ему подсовывают якобы "дружелюбную" марихуану.
И преподносится это, разумеется, как национальное достижение.

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