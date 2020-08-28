США дали "сенсационный" ответ русской вакцине: "У нас есть план"

Очередной выпуск программы "Взгляд Царьграда" посвящён тому, как американцы стараются обойти "этих русских" во всём - настолько, что доходит до комедии. 11 августа российский лидер Владимир Путин объявляет о настоящем прорыве в области медицины: "Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции".

То есть мы американцев снова обошли. И те решили дать неожиданный, сенсационный и дерзкий ответ. Мол, в теме коронавируса мы тоже не лыком шиты и уже придумали свой метод борьбы с COVID-19.

В США вместо вакцины от коронавируса предлагают "план". И если это мощный прорыв в сфере медицины за океаном, то он идёт нога в ногу с бизнесом - сразу после пандемии продажи марихуаны в США выросли на 230 процентов. Как пишет Washington Post, в ряде штатов предприятиям, занимающимся производством "травки", разрешили продолжить работу с доставкой на дом.

А сам Дональд Трамп вообще заявил, что вакцина не нужна, потому что от коронавируса в любом случае удастся избавиться, а российский препарат к тому же небезопасен. Но на самом деле у рядового американца выбор невелик: вместо "страшного препарата" из России ему подсовывают якобы "дружелюбную" марихуану.

И преподносится это, разумеется, как национальное достижение.