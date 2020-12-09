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США дали ответ России: Вместо моратория - размещение ракет до 2023 года

09 декабря 2020, 12:10  •  129 • Политика
США в ответ на предложение России ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности намерены разместить несколько батарей крылатых ракет наземного базирования не позднее 2023 года.
США до 2023 года намерены разместить несколько батарей крылатых ракет наземного базирования. Так в Вашингтоне ответили на предложение Москвы о введении моратория на размещение этого типа вооружений.
О планах по размещению ракет рассказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время выступления в Национальном институте публичной политики. По его словам, ракеты можно разместить на территории американских союзников.
Напомним, что размещение ракет стало возможным после одностороннего выхода США из договора РСМД. Также совсем скоро истекает договор СНВ-3, регулирующий ядерные арсеналы стран. Всё это делает обстановку в мире всё более напряжённой, а также повышает риски начала войны.
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