США выделят Украине 13,6 млрд долларов. Палата представителей американского Конгресса поддержала эту меру поддержки.

Конгрессмены утвердили бюджет Соединённых Штатов, в который включена "военная и гуманитарная помощь" Украине. На эти цели будет направлено 13,6 млрд долларов.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.

Ранее Царьград писал, в чём же выгода США, которые вцепились мёртвой хваткой в Украину и готовы продолжать вливать в неё оружие и деньги. Экс-президент Боливии Эво Моралес, знакомый не понаслышке с подлостью Вашингтона, назвал два главных факта.