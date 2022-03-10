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США дадут Украине 13,6 млрд долларов. На что пойдут эти деньги?

10 марта 2022, 08:50  •  48 • Политика
США выделят Украине 13,6 млрд долларов. Палата представителей американского Конгресса поддержала эту меру поддержки.
Конгрессмены утвердили бюджет Соединённых Штатов, в который включена "военная и гуманитарная помощь" Украине. На эти цели будет направлено 13,6 млрд долларов.
Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.
Ранее Царьград писал, в чём же выгода США, которые вцепились мёртвой хваткой в Украину и готовы продолжать вливать в неё оружие и деньги. Экс-президент Боливии Эво Моралес, знакомый не понаслышке с подлостью Вашингтона, назвал два главных факта.

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