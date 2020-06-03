США чуть не устроили ядерную войну: Стало известно о втором "Карибском кризисе"

3 июня 1980 года компьютер командного пункта США дал сигнал тревоги, предупредив о сотнях советских баллистических ракет, летящих в сторону Америки. Руководствуясь доктриной ядерного сдерживания, американские военные тут же начали готовить ответный удар. Пусковые установки были преведены в состояние боевой готовности, самолёты-перехватчики поднялись в воздух. Во всём мире в то время насчитывалось 70 тыс. ядерных боеголовок.

Американские стратегические бомбардировщики уже готовы были к вылету, однако спутники и центры ПВО не подтвердили ракетную атаку на США, что в конечном итоге спасло планету от ядерной катастрофы.

Впоследствии выяснилось, что причиной тревоги стал компьютерный сбой. Система предупреждения выдавала случайные числа за количество летящих ракет. Столь серьёзный сбой вызвал дефектный компьютерный чип стоимостью 46 центов, сообщает телеканал НТВ в Telegram.

Скриншот: Telegram/НТВ

Известно ещё как минимум о двух подобных случаях, когда мир балансировал на грани ядерной войны. В 1983 году произошёл сбой спутниковой системы СССР. В атаку американцев советские военные не поверили из-за слишком малого числа обнаруженных целей. В 1998 году советская система посчитала угрозой ракету норвежских метеорологов. И вновь отсутствие спешки спасло мир от уничтожения.