США частично лишают Ближний Восток "Пэтриотов" из-за России и Китая

Пентагон начал вывод ЗРК Patriot и систем THAAD с Ближнего Востока, поскольку она сосредоточивает внимание вооружённых сил на вызовах со стороны Китая и России, пишет WSJ.

США начали вывод зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и противоракетных систем THAAD с территории Ближнего Востока. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Уточняется, что Пентагон уже вывел восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из последней страны также были выведены системы THAAD и сокращена эскадрилья американских военных истребителей. Издание сообщает, что причиной вывода систем ПВО и ПРО стали Россия и Китай.

Администрация Байдена резко сокращает количество американских противоракетных систем на Ближнем Востоке в результате серьёзной перестройки своего военного присутствия там, поскольку она сосредоточивает внимание вооружённых сил на вызовах со стороны Китая и России,

- приводит WSJ слова источников в Белом доме.

При этом отмечается, что часть вооружений США всё же останется на территории Ирака и Сирии.

Напомним, что США также начали постепенный вывод войск из Афганистана. Итогом американской 20-летней военной кампании в стране стали смерти 2400 американских военных, 1100 натовских военных и сотни тысяч убитых и раненых мирных афганцев. При этом на войну было потрачено 2 триллиона долларов.