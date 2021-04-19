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США бьются в истерике: Володин спрогнозировал следующий удар извне по России

19 апреля 2021, 10:20  •  204 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, как США и их "сателлиты" бьются в последнее время в истерике, выдавая одно за другим заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Парламентарий спрогнозировал, куда будет направлен следующий удар извне по России.
В своём авторском Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в последние дни от президента США Джо Байдена, а также от других западных политиков и ряда деятелей культуры "прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране".
В ответ парламентарий напомнил о судьбе двух правдорубов: основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Первый, напомним, в своё время обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. И теперь "после долгих лет изоляции находится в тюрьме, и неизвестно, что с ним сейчас происходит". Второй чудом избежал участи Ассанжа и теперь скрывается в России, хотя "мечтает вернуться на родину, в США, но понимает, что его там может ожидать либо пожизненный срок, либо электрический стул".
Спикер Госдумы подчёркивает, что нападки на нашу страну со стороны США и их "сателлитов" начались после того, как Россия начала возвращать былую мощь. Политик обратил внимание на то, что в 1990-е подобных дерзких обвинений и заявлений в адрес России не было, хотя в то время права человека в нашей стране нарушались повсеместно.
"Россия была слаба, процесс её разрушения был на пике, - выдал простое объяснение молчанию коллективного Запада Володин. - Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно".
Спикер приходит к логичному и очевидному выводу: Вашингтону и его союзникам "развитие России как сильного суверенного государства невыгодно".
"Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема", - продолжил свою точку зрения Володин. Именно с этим, по мнению парламентария, и "связана истерика", в которой бьются сегодня США и их "сателлиты".
Володин спрогнозировал, каким будет следующий удар извне по России. По его мнению, далее стоит ожидать атаки на промышленность и топливно-энергетическую отрасль России. Главной целью же станет остановка экономического развития нашей страны.
"Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям, - подчеркнул Володин. - И нам всем вместе необходимо сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне".

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