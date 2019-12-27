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США бьют по Турции, прикрываясь Россией

27 декабря 2019, 16:54  •  125 • В мире
Планы США поддержать финансово и поставками вооружений Израиль, Грецию и Кипр для подрыва позиций России в Восточном Средиземноморье направлены на самом деле против Турции
Автор:
Латышев Сергей
Самый главный член НАТО – США не могут открыто сказать другому члену альянса, имеющему вторую после американцев по численности сухопутную армию, - Турции, что считают его своим врагом. Но у США и Запада в целом есть безотказная и поистине универсальная палочка-выручалочка – Россия. Поэтому задуманные Вашингтоном в виде наказания Анкары за строптивость меры объявлены направленными преимущественно против зловредной Москвы, влияние которой в Восточном Средиземноморье, дескать, слишком велико и должно быть поэтому ограничено. Турция в этой связи тоже упоминается, но на втором месте, как бы за компанию. Хотя удар, прежде всего, наносится именно по ней.
Что задумали американцы?
Конгресс США недавно одобрил, а президент Дональд Трамп подписал пакет законов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году объёмом в 1,4 триллиона долларов. Отчасти эта гигантская сумма (американцы, как известно, печатают свои деньги «из воздуха», поэтому в них никогда нет недостатка) пойдёт на то, чтобы сделать США «ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнёрству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики». Ради этого делается ставка на Израиль, вынужденный терпеть политику России в Сирии, Грецию, вообще разругавшуюся недавно с Россией, а также Кипр, в банках которого российские вкладчики потеряли однажды немалые сбережения. И Греция, и Кипр являются ещё и традиционными покупателями российских вооружений. В эти страны США намерены теперь «инвестировать», отменив, в частности, эмбарго на поставки Кипру американского оружия, и укрепить связи с Грецией в военной области.
База Суда на Крите позволяет ВМС США проявлять активность в Восточном Средиземноморье и не только. Фото: US Navy / Globallookpress
Снимая эмбарго на поставки оружия Кипру и предоставляя необходимую военную помощь Греции, этот закон обеспечивает комплексный подход к стабильности основных региональных партнёров,
– приводит издание The Hill слова сенатора-республиканца Марко Рубио.
Все эти меры подаются как удар по… энергетическим амбициям России, которые американцы намерены, дескать, подорвать с помощью поставок в Европу газа с месторождений Восточного Средиземноморья. Речь идёт о планах строительства трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) из региона через территорию Греции в Италию.
Заодно Вашингтон намерен, пишет The Hill, укрепить свои позиции на рынке природного газа с помощью «партнёрства в сферах энергетики и безопасности со странами Восточного Средиземноморья».
Это нужно, безусловно, для того, чтобы снабжать Европу «своим» газом именно оттуда, а не везти его за тридевять земель, существенно удорожая продукт, которого в самих США ещё и нет для Европы в достаточном количестве.
По кому это бьёт и почему?
Между тем на самом деле – и этого тоже не скрывают – пакет законопроектов был принят, прежде всего, против Турции.
Во-первых, по причине обвинений Греции и Кипра, которых поддерживает ЕС, в агрессивном поведении в Эгейском и Средиземном морях (нарушения турецкими военными самолётами и кораблями воздушного пространства и территориальных вод этих стран, препятствия разведке углеводородов в «спорных» акваториях).
Войска фельдмаршала Халифа Хафтара вот-вот установят контроль над всей Ливией. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress
Во-вторых, из-за недавнего подписания терпящим военное поражение Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией меморандума о взаимопонимании. В этом документе есть положения, касающиеся разграничения морских зон, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи турецкими компаниями полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Этот документ не признают ни ливийской стронгмен фельдмаршал Халифа Хафтар, войска которого вот-вот установят контроль над всей Ливией, ни Египет, ни Греция с Кипром, ни ЕС.
И США, разумеется, тоже. «Во всё более нестабильном регионе, когда Турция решительно делает поворот в сторону от Запада, партнёрство Греции, Кипра и Израиля с США особенно своевременно», – заявил The Hill конгрессмен Гас Билиракис (республиканец от штата Флорида).
Какие ещё претензии к туркам?
В Вашингтоне не могут простить Турции приобретения, несмотря на запрет США, российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заинтересованности в покупке новейших российских истребителей, после того как США приостановили туркам поставки своих F-35. Как и совместных действий с Россией в Сирии на антикурдской основе, угроз президента Реджепа Тайипа Эрдогана отобрать у США и НАТО военные базы в своей стране - Инджирлик и Кюреджик, на которых, как утверждают, находились штабы провалившегося военного переворота, требований выдать Анкаре обосновавшегося в США архиврага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена…
Чтобы отомстить непокорному турецкому президенту, обе палаты Конгресса США практически единогласно признали геноцид армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Фото: Ringo Chiu / Globallookpress
Чтобы отомстить непокорному турецкому президенту, обе палаты Конгресса США практически единогласно признали геноцид армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, отлично зная, что это вызовет ярость Анкары, в ответ на что Эрдоган заявил о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.
Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время,
– прокомментировал американскую месть сенатор-республиканец Тед Круз.
Да, существует слишком много признаков того, что это действительно «момент истины». И если бы американцы не были такими лицемерами, они бы не приплетали Россию в свою вендетту с Турцией.
А что же Россия?
Что касается Москвы, то меньшие по объёмам закупки российских вооружений Грецией и Кипром или почти полное (кроме запчастей) их прекращение будут для ВПК России булавочным уколом. В Москве прекрасно понимают, что ни Греция, ни Кипр по-настоящему самостоятельными странами не являются, и на них не стоит ни в чём рассчитывать. Но и сделать православных греков и киприотов врагами России, независимо от её отношений с Турцией, у американцев, понятно, тоже не выйдет.
Кроме того, Россия никогда не пыталась запретить другим странам реализовывать выгодные им проекты, в том числе в энергетической сфере. У неё нет столько нефти и газа, чтобы удовлетворить всех покупателей. Поэтому никакой ревности к EastMed у неё тоже нет. В общем, для России ничего не меняется. Многое меняется для Турции.

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