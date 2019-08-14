Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию пан...
"Как подогреть градус ядерной истерии": Что "не так" с заявл...
Очень важное дело
Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
Главная / В мире

США бьют по российской науке: Калужский НИИ внесён в американский санкционный список

14 августа 2019, 00:54  •  58 • В мире
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института, занимающегося созданием систем радиоэлектронной борьбы. НИИ больше не сможет покупать напрямую американскую продукцию двойного назначения.
Министерство торговли США внесло Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) в американский санкционный список. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Федерального реестра.
В сообщении говорится, что деятельность НИИ якобы угрожает национальной безопасности или интересами внешней политики США. Также отмечается, что КНИРТИ является дочерней организацией акционерного общества "Радиоэлектронные технологии". Против него также введены антироссийские санкции США, напоминает РБК.
Санкции против российского НИИ должны вступить в силу уже 14 августа. С этого дня в отношении КНИРТИ начнёт действовать так называемая презумпция отказа. То есть Минторг США будет отказывать в поставках НИИ продукции двойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так и в военных целях.
Напомним, что КНИРТИ был создан в 1957 году. Специализацией его является создание систем, комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 08:24
Голос Варшавы: в Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
14 августа 2019, 00:54
После реакции Трампа на взрыв под Архангельском США усомнились в продлении СНВ-3 - СМИ
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому за общение с Путиным
13 августа 2019, 02:09
Кто убил кролика Эпштейна
14 августа 2019, 00:54
"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать украинские паспорта русским
13 августа 2019, 01:54
Взаимовыгодное партнёрство: как развивается оборонное сотрудничество между Россией и Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому...
14 августа 2019, 00:54
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпшт...
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оружие - эксперт
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.