США бьют по российской науке: Калужский НИИ внесён в американский санкционный список

Министерство торговли США внесло Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) в американский санкционный список. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Федерального реестра.

В сообщении говорится, что деятельность НИИ якобы угрожает национальной безопасности или интересами внешней политики США. Также отмечается, что КНИРТИ является дочерней организацией акционерного общества "Радиоэлектронные технологии". Против него также введены антироссийские санкции США, напоминает РБК.

Санкции против российского НИИ должны вступить в силу уже 14 августа. С этого дня в отношении КНИРТИ начнёт действовать так называемая презумпция отказа. То есть Минторг США будет отказывать в поставках НИИ продукции двойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так и в военных целях.

Напомним, что КНИРТИ был создан в 1957 году. Специализацией его является создание систем, комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.